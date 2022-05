La modelo Kate Moss testificó en el jucio de Johnny Depp y Amber Heard

El 25 de mayo del 2022, la modelo y empresaria Kate Moss , expareja del artista Johnny Deep , rindió testimonio en el polémico juicio que lleva Deep con su exesposa, Amber Heard , por difamación, en el cual el tema principal es el maltrato doméstico que presuntamente sufrió la actriz por parte del artista de 'Piratas del Caribe'.

Kate Moss y Johnny Deep cuando eran novios Foto: GettyImages

A través de una videollamada la famosa dijo, "estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Había habido una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda", expresó Moss. "Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica".

En otro momento el abogado de Depp, le preguntó a Moss si en algún momento su expareja la había empujado por las escaleras en el transcurso de su relación. "No, nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras" indicó Moss. Las declaraciones de Kate, desmiente las palabras dichas por la actriz Amber Heard en donde indicó que la modelo también, al igual que ella, habría sufrido maltrato físico por parte del intérprete de Jack Sparrow.

Johnny Deep, también declaró ese mismo día en el estrado: "ningún ser humano es perfecto, claro que no, ninguno de nosotros, pero nunca cometí agresión sexual ni abuso físico en mi vida”, y continuo, “Es una locura escuchar las atroces acusaciones de violencia, de violencia sexual, que ella me atribuye”, dijo la estrella de 'Charlie y la fábrica de chocolates'.

Esto deja en una mala posición a la actriz de 'Aquaman', quien ahora tendrá que armar una defensa y justificar sus palabras para cerrar definitivamente unos de los juicios más controversiales de la farándula internacional de los últimos años.

