Cara Delevingne presentó en Cannes su serie documental 'Planet sex'

La actriz y top model británica Cara Delevingne presentó en la feria televisiva Mipcom, en la ciudad de Cannes, su primera serie documental, 'Planet Sex', que sigue a la activista LGBTIQ+ en una exploración sobre la sexualidad y el género de personas de todo el mundo.

Producida por Freemantle junto a la BBC Three y Hulu, se trata de un documental televisivo en formato serie en la que Delevingne habla de su propia experiencia, pero también interroga a otros sobre la forma en la que viven su sexualidad y los problemas a los que se han enfrentado.

Delevingne es, además, la productora ejecutiva de este proyecto, cuyos primeros diez minutos se estrenaron en el auditorio principal del Palais des Festivals durante el mercado televisivo internacional Mipcom.

La top estuvo acompañada del consejero delegado de Freemantle UK, Simon Andrea, quien explicó que esta colaboración ha permitido explorar “aspectos fundamentales del género y la sexualidad” con un enfoque “épico y detalles íntimos”.

"Esta cuestión ha tenido un gran significado en mi vida y no me daba cuenta de cuánto necesitaba lanzarme en este viaje a nivel personal. Quería explorar, siempre he sido curiosa sobre lo que pasa en el mundo, pero no pensaba que esto me iba a permitir mirar en mi interior, que es lo que ha pasado", contó Delevingne.

La británica, quien ha desfilado en las principales casas de moda internacionales, es embajadora de Dior y creó recientemente una colección con la firma del diseñador alemán Karl Lagerfeld, fallecido en 2019, dejó la primera fila de las pasarelas hace unos años para consagrarse al cine, donde ha tenido algunos papeles pequeños.

Delevingne, de 30 años, estuvo casada con la actriz Ashley Benson y se ha declarado públicamente como pansexual, bisexual, lesbiana, antes de decir hoy que, aunque no sabe muy bien qué es exactamente, sabe que es queer.

Los seis episodios de la serie se centran en cuestiones como la sexualidad femenina, la belleza, la orientación sexual, el género, la pornografía y la monogamia.

"Quería tratar temas sobre los que me hacía preguntas cuando era pequeña, seis cuestiones que para mí son fundamentales. Pero lo interesante es que no hay una sola respuesta, porque hay distintos ejemplos de personas alrededor del mundo", comentó la actriz.

Para ella, uno de los puntos fuertes de esta serie es precisamente la capacidad de que el público pueda conectar con las experiencias de otros y aprender de cuestiones que a menudo son tabú. Según Delevingne, el público queer aprenderá, pero también el heterosexual.

Una de las cosas que más sorprendieron a la actriz en este viaje por la sexualidad, en el que desvela detalles de su propia intimidad, fue el episodio dedicado a la pornografía y el dinero que mueve esta industria cuyo "efecto en la juventud es aterrador". Aunque también lo hizo el dedicado a la sexualidad femenina.

"El hecho de que el aterrizaje en la luna ocurriera antes de que mapeáramos dónde está el clítoris es una completa locura", opinó la modelo, quien ha creado su propia productora y espera seguir dirigiendo y contando historias con las que la gente aprenda.

La serie se estrena en noviembre en Reino Unido y ya se ha vendido en más de 90 países.

