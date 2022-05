Avatar: El Camino del Agua estrena su primer avance oficial de la secuela de 2009

Ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película, 'Avatar: The Way of Wather' narra la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri), el peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sobrellevan.

La historia continúa luego de salvar al planeta Pandora de las manos de la invasión terrestre comandada por el coronel Miles Quaritch, en donde Jake, en conjunto con la sucesora al trono de los 'Na'vi', evitan la destrucción parcial del lugar por la búsqueda de un mineral costoso llamado 'unobtainium'.

El clip de minuto y medio dejó ver los efectos visuales que traerá la cinta, mostrando los diversos paisajes que antes no se habían explorado en este lugar. Grandes manglares, majestuosas criaturas marinas y bases tecnológicas entre nativos y humanos son algunas de las escenas que reveló el primer teaser tráiler de uno de los filmes más taquilleros de la historia del cine .

Además, se puede observar que los protagonistas de esta nueva historia conformaron una familia ya compuesta por dos hijos, siendo uno de ellos un humano para sorpresa de muchos. Según declaraciones, el joven sería adoptado por la pareja, habiendo nacido en la base militar, pero que debido a su edad era muy pequeño para regresar a la tierra.

Dirigida por James Cameron y producida por él y Jon Landau, la película es protagonizada por Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi y Kate Winslet.

Para preparar a la audiencia, el estudio reestrenará 'Avatar' en cines desde el próximo 22 de septiembre y el estreno de 'Avatar: El Camino del agua' será el próximo 16 de diciembre de 2022.