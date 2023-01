Carlos Vives culmina su campaña libertadora en Bogotá acompañado por grandes estrellas

El Vives Tour, que el artista ha convertido en una campaña libertadora que busca rescatar la música nacional y, a través de ella, llevar mensajes en torno a la paz, la educación, el perdón y la importancia de cuidar y preservar los recursos naturales, arribó a Bogotá este 15 de diciembre, en una noche maravillosa en la que el público gozó de sus canciones favoritas de Carlos Vives, así como de la presencia artistas invitados y muchas sorpresas más.

A las 9 de la noche, las pantallas del escenario del Parque Simón Bolívar proyectaron un video animado en el que Vives mostraba cómo era su día a día, montando en su bicicleta y enfrentando el tráfico, la gente y diversas situaciones jocosas que le ocurrían en el camino. Así, tras unos minutos, el artista salió al escenario izando la bandera de Colombia y saludando a los bogotanos con la energía que lo caracteriza.

La energía y el amor patrio que transmite este hombre en el escenario es inmenso: con bandera en mano salió a saludar a los bogotanos en el Simón Bolívar🙌🏻

Así @carlosvives abrió la noche para realizar un viaje musical por Colombia. pic.twitter.com/M2cpK8h8sC — Natalia Rodríguez Fandiño (@natarf19) December 16, 2018





‘Ahí llego yo, ‘Déjame entrar’ y ‘Carito’ fueron los tres primeros temas que eligió para sacudir a sus espectadores, calentar la noche y presentar a sus músicos de La Provincia, que nació ya hace 27 años y como Carlos Vives afirma, esta agrupación lo ha acompañado a hacer sus sueños realidad y es testigo de un sinfín de vivencias que el artista ha recogido a lo largo de su carrera.

Buscando rescatar esas raíces del vallenato, Vives interpretó canciones como ‘La cañaguatera’, en la que le pidió a su acordeonero, amigo y compadre, Edigio Cuadrado, que se apoderara del escenario con un solo sensacional que transportó a los bogotanos a otra región del país. ‘Pescaíto’, ‘Ella es mi fiesta’, y ‘La cartera’, fueron otros temas que hicieron parte del repertorio.

El cantante aprovechó cada oportunidad para hacer bellas reflexiones y destacar las labores que ha realizado con su fundación Tras la perla de la América, la cual le apunta actualmente a recuperar la región del Pescaíto, y construir un centro de alto rendimiento para los niños.

“Bogotanos estudiantes, profesionales, viejos, jóvenes: qué tal si esta noche me acompañan a conocer un país que no nos han enseñado y sigue ahí. Y aunque la mayoría de su población desapareció por la guerra, por el olvido, la enfermedad... está en tu sangre, en tu poesía y es un pueblo indio. Lo africano está en la cumbia, pero los tambores grandes están en ese país que no nos enseñaron, en el Magdalena, en el río Yuma”, manifestó para continuar la ruta de su campaña libertadora.

También se refirió a la problemática de la contaminación por causa de los desechos de plástico que son arrojados de manera irresponsable a las aguas que recorren pueblos y ciudades de Colombia. “No al plástico y a poder trabajarlo y convertirlo en cosas que nos dure siempre, y no seguir sumando pilas de basura en ciénagas, ríos, mares… No cabemos, no hay manera. Son ellos o nosotros, ellos o nuestros hijos y nietos”.

En la segunda parte de esta travesía musical, Vives invitó a Cynthia Montaño, una cantante caleña que desde su infancia se ha interesado por promover distintas causas y actividades comunitarias a través de su música, para cantar juntos ‘Los niños olvidados’, un tema muy conmovedor que, entre el público, Claudia Elena Vásquez cantó con mucho sentimiento. Otra artista invitada fue la puertorriqueña Chesca, para interpretar ‘Al filo de tu amor’.

Entre los anuncios de la noche, el samario contó que próximamente lanzará una canción con Gusi, quien se encontraba entre el público, el cual quedó totalmente sorprendido cuando de repente Mariana Pajón apareció en tarima sobre una Pazcicleta. Sin duda, este fue uno de los momentos más emocionantes del show, pues con ‘El orgullo de mi Patria’, Vives le hizo un lindo homenaje que literalmente la dejó sin palabras.

Y cuando se pensaba que ahí terminarían las sorpresas, Carlos Vives le dio a los bogotanos un regalo de Navidad sin precedentes: un ‘Color esperanza’ interpretado por el mismísimo Diego Torres, que hizo sentir su cariño hacia los colombianos y además demostró su buen sentido del humor al intercambiar algunas anécdotas con ‘El patrón’. Con complicidad y gran sencillez, ambos unieron sus voces para cantar ‘Un poquito’, la canción que en pocos meses ya se ha puesto de moda en reuniones, fiestas y paseos.

La gran sorpresa en #VivesTour: @diegotorres poniéndole ‘Color esperanza’ a la vida y a la noche en el Simón Bolívar. 🎶 pic.twitter.com/NQiiChULVJ — Natalia Rodríguez Fandiño (@natarf19) December 16, 2018





Pero esto no era todo, para cerrar con broche de oro, cuando ya se cumplían casi tres horas de concierto, Sebastián Yatra hizo su aparición interpretando ‘Robarte un beso’, y acompañados de fuegos pirotécnicos, los gritos de la gente y la euforia que se vivía en el Simón Bolívar, Carlos Vives se despidió de sus fanáticos y agradeció por haberse sumado a su campaña libertadora, que culmina este domingo 16 de diciembre con un concierto dirigido a los niños.

Por: Natalia Rodríguez Fandiño

.