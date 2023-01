Canciones colombianas que hablan de independencia

El 20 de julio se celebra en nuestro país el Día de la Independencia conocido como "el proceso histórico que permitió que Colombia se convirtiera en un territorio autónomo del imperio español".

Disfruta, a continuación, una lista de canciones hechas por artistas colombianos que hablan de independencia desde ópticas como la protesta, el baile, la fiesta, la lucha, el amor, el desamor, la rebeldía y la felicidad.

Aterciopelados - "Rompecabezas"

"Empiezo una nueva vida, un rompecabezas, que tendré que armar. Bien lejos, lejos de su influjo, de esa cruel fragancia que invadió mi ser".

Systema Solar - "Mi Colombia"

"Me quedo en mi Colombia bailando la cumbia, yo no la abandono mi Colombia es una".

Profetas - "Baila"

"Baila que yo te quiero ver, baila esta noche también, baila hasta el amanecer".

I.R.A. - "Firmes"

"Seguimos firmes, siempre marchando, primera línea en el frente; pisando fuerte y desarmados pacificando y sin mente. Hemos perdido muchas batallas más no la guerra ni el aguante, año tras año y bien parados, no de rodillas, todos de pie".

Bomba Estéreo – "Soy yo"

"Y no te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen tú solo di: "Soy yo"".

Nepentes – "Porque pensamos diferente"

"Porque de acuerdo no estamos, porque ni entero tragamos; así protestamos pero también preguntamos y aunque lo hacemos de manera no amistosa, pues para ellos somos gente peligrosa".

ChocQuibTown - "Somos Pacífico"

"Somos Pacífico estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor".

Kraken - "Libre"

"No vivas para ser, por temor la presa de otros sueños; se vive una vez para ser eternamente libre".

La Etnnia - "Mi país"

"Aqui levanto mi bandera con orgullo, ama a tu patria, a tu familia y a lo tuyo".

Carlos Vives - "La tierra del olvido"

"Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero; más que mi vida porque sin tu amor yo me muero".

La Pestilencia – Nada me obliga

"Quisiera poderme ir solo, sin depender de alguien y hacer mi vida solo; salir al mundo y ver que encuentro, puede ser amor, puede ser el odio. No quiero que me ate nada, nadie; odio los pasaportes, fronteras y gobiernos".

Zehtyan - "Me representa"

"Los que vienen del barrio a mí me representan, los que viven a diario a mí me representan, los libres y temerarios a mí me representan, los que sueñan con un cambio a mí me representan".

Puerto Candelaria - "Amor ficticio"

"Que alegría cuando me enteré que mi corazón ya no querías, formidable aquella conclusión que tu amor no me correspondía. Hoy respiro calma, vivo en paz por el fin de nuestro amor ficticio; la tranquilidad llego a mis días sin dolor, pues lo nuestro siempre fue un error".

Doctor Krápula – "Exigimos"

"Exigimos porque la voz podemos levantar, exigimos porque tenemos derecho a protestar".

Ekhymosis- "La tierra"

"Ama la tierra en que naciste, ámala es una y nada más; a la mujer que te parió, ámala es una y nada más; ama tu hermano ama tu raza, ámala es una y nada más; ama tu sangre y no la riegues por ahí, ámala es una y nada más".

1280 Almas - "Tu sonrisa"

"En este mundo se vive con dolor y con tristeza, por eso es que tu sonrisa llevo siempre en la cabeza; no quiero verte llorando aunque no sea inevitable, yo vivo de tu sonrisa como del agua y del aire".

Providencia - "Si te hice daño"

"Perdona si es que te hice daño, me enseñaste a olvidar, no hubo nada que se compare y tú lo dejaste atrás".

Manuel Medrano - Afuera del planeta"

"Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti, corramos juntos vámonos de aquí a donde tú quieras".

Alcolirykoz - "El salón de la injusticia"

"Mi país es un restaurante sin comedor, entre comillas innovador, si abren el menú dice róbalo. Por aquí no se vio la ley, se viola y se vio la constitución preñada y no sabe de quién, se sospecha del gran colombiano, por ser el mayor actor para cortometrajes de villanos, a History Channel lo revocamos, el término latino me suena cliché, chicle que no masticamos".

Monsieur Periné - "Nuestra canción"

"Con flores adornaste mis tristezas con colores, dibujaste la nobleza de la mano, a tu lado creció nuestra ilusión; a ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran, disimulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón, nuestra canción".

