Bacilos estrena 'Adicto a ti', una canción emotiva y con un gran sentido del humor

Puede ser que el protagonista de esta canción haya fracasado perdidamente en el amor, sin embargo, él mantiene su actitud desafiante ante la vida: "Me dicen que estoy flaco y acabado, pero eso no me quita lo bailado", nos dicen en la canción.

Dirigido por Rubén Martín en Buenos Aires, Argentina, el video de "Adicto a ti" contó con la participación de seguidores del grupo. Todo un deleite visual donde combinan elementos de la psicología y el famoso test de Rorschach con actuaciones de comedia por parte de los músicos, además de una presentación musical donde los chicos imponen una divertida coreografía en la estrofa más rítmica de la canción.

"Adicto a ti", sin lugar a dudas, continuará el exitoso camino de su sencillo anterior, "Por hacerme el bueno", que ya sobrepasa más de 21 millones de vistas en YouTube y que además alcanzó los primeros lugares de radio en Latinoamérica.

Conformado por el colombiano Jorge Villamizar (voz, guitarra), el puertorriqueño J.J. Freire (batería) y el brasileño André Lopes (bajo), Bacilos se dio a conocer por sus canciones con letras románticas y de contenido social entre las que se destacaron éxitos de la talla de "Tabaco y Chanel", "Mi primer Millón", "Caraluna" y "Pasos de Gigante", entre otras.

Bacilos editará a fines de agosto su quinto álbum de estudio con material totalmente inédito y música actual sin dejar el sello que ha hecho único al reconocido grupo.

