Aterriza en Bogotá una descarga de Salsa con Richie Ray y Bobby Cruz y La 33

Richie Ray y Bobby Cruz dos leyendas vivas de la salsa, íconos irrefutables de la música latina y dos grandes exponentes del género, anuncian su próxima presentación en la ciudad de Bogotá junto a una de las grandes orquestas bogotanas de la salsa como lo es La 33.

Ese mágico encuentro con su público en Bogotá, como la dupla que ha permanecido por años imbatible al tiempo y las nuevas generaciones, será el próximo 5 de mayo en uno de los grandes escenarios de Bogotá, El Royal Center. Con una “descarga bestial” entonaran todos sus clásicos Junto a la gran revelación de la salsa urbana en Colombia como lo es La 33.

Richie Ray y Bobby Cruz forman su orquesta en el año ‘1963’. En ese momento comienzan a trabajar en los “Resorts” de las montañas Catskill, en el Estado de New York presentándose en el “Hotel Raleigh”, el “Hotel Pines” y el “Hotel Evans” durante dos (2) años. En el año ‘1965’ lanzan su primer disco de larga duración titulado “Ricardo Ray Arrives”. Su primer éxito discográfico fue “Comején”. Desde entonces y hasta ahora han grabado ciento nueve (109) álbumes, alcanzado 150 éxitos internacionales y quince discos de Oro y Platino. Han sido premiados internacionalmente con los premios más cotizados. En Venezuela obtuvieron tres (3) veces el “momo de oro”, el premio más alto que se otorga a una orquesta extranjera en la República Bolivariana. En Barranquilla Colombia, por tres (3) años consecutivos ganaron el “Congo de Oro”, también reconocido como el más alto honor que se hace a una orquesta extranjera. En México obtienen el premio “Arpa”, y en New York City por tres (3) ocasiones consecutivas obtienen el premio de la revista “Latín New York”.

Han compuesto, arreglado y grabado alrededor de quinientos (500) temas. Han sido homenajeados por el Senado de Puerto Rico al igual que su cámara de representantes. También fueron homenajeados por la ciudad de Miami, otorgándoles las “Llaves de la Ciudad”. Además, reciben homenajes en las ciudades de Nueva York, y Atlanta Georgia entre muchas otras.

Fueron los primeros en grabar el género “latín Bugalú”. En el año 2006 la “Academia Latina de Artes y Ciencias” les otorga el codiciado “Grammy” designado como el “Premio a la Excelencia Musical” y en el 2007 la academia los vuelve a honrar con el “Grammy” por el “Mejor Álbum Tropical”, también fueron nominados por la academia por el álbum “Una Vida de Éxitos” grabado en vivo en la sala de bellas artes en Puerto Rico.

Recientemente fueron exaltados al Hall de la Fama de la Música Latina, siendo los primeros y hasta este momento los únicos salseros en obtener tan grande honor.

La 33 es una orquesta de salsa urbana, considerada la mejor banda de salsa dura de Colombia, y se ha ganado el cariño de los amantes de la buena salsa y latín jazz por la versatilidad y excelente ejecución de la sección de metales, la cual tiene notas de latín jazz que evocan las descargas de los años 70´s.

Fundada en el año 2002 por los hermanos Sergio y Santiago Mejía, quienes le apostaron a este proyecto de salsa en tiempos en los cuales el reggaetón no para de sonar, su nombre viene de la calle 33, lugar donde tienen su estudio de ensayos.

Los arreglos y la interpretación son impecables, si como el trabajo de composición, cuyas letras hablan de amor y parranda en un lenguaje caribe que, a pesar de ser muy actual, nunca suena falso ni forzado. Salsa pura y pura, para brillar baldosa toda la noche y echarse de vez en cuando una bailadita bien apretada, en Italia, Francia y España todos los DJ´s amantes de la salsa de calidad la suenan en sus noches latinas. En Alemania, Suiza, Austria y Holanda la orquesta suena en todas las radios y programas latinos, así como también pone a bailar a todos los amantes de la rumba buena. La 33 garantiza una nueva forma de gozarse la música sin más parafernalia que unos instrumentistas geniales y experimentados.

Para mayor información sobre la boletería del concierto ingresa acá .