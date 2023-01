Aseguran que Robin Williams sufría demencia antes de morir

'Robin', es la nueva biografía realizada sobre Robin Williams , donde se revelan varios detalles de su carrera y se habla del triste desenlace que tuvo al ser hallado sin vida el pasado 11 de agosto de 2014.

Según Dave Itzkoff, autor del libro y periodista de The New York Times , el actor tenía un desorden mental el cual no fue diagnosticado inmediatamente, lo que le causó varios síntomas, entre ellos la demencia.

Esto afectó por completo su vida e incluso llegó a deteriorar su carrera en Hollywood.

La estrella le decía a su maquilladora que no podía recordar sus líneas: "Él solo lloró y dijo: 'No puedo, Cheri. Ya no sé cómo ser gracioso'".

"Lloraba en mis brazos al final de cada día. Fue horrible. Horrible ", recordó la maquilladora Cheri Minns.

En una entrevista publicada por la revista People en 2015, su pareja Susan Williams admitió que la depresión no fue lo que mató al reconocido actor.

"La depresión era uno de los, digamos, 50 síntomas que tenía y era uno de los pequeños", dijo.

Según publica la biografía, Williams tenía demencia con cuerpos de Lewy. La enfermedad es un síndrome degenerativo y progresivo del cerebro y que afecta la memoria, las emociones y los movimientos corporales.

