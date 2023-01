Anne Hathaway confirmó que habrá una tercera parte de ‘El Diario de la Princesa’

En primicia para el programa ‘Watch What Happens Live With Andy Cohen’, la oscarizada intérprete afirmó que ya existe un guion para la secuela que la lanzó al estrellato.

La autora de los libros en los que se basa la película, Meg Cabot, del mismo modo aseguró que ya existen ideas para la nueva historia de la princesa Mia Thermopolis.

La nueva entrega de ‘El Diario de la Princesa’ sería un homenaje al director Garry Marshall, quien dirigió las dos primeras partes, pero falleció en el año 2016.

Al respecto del nuevo filme, Hathaway dijo:

"Ya hay un guion para la tercera película, ya lo tenemos, Yo quiero hacerlo y Julie también. Debra Martin Chase, nuestra productora, también está dispuesta a regresar. Todos queremos que el proyecto se convierta en una realidad", contó Anne.

Hathaway aseguró que Julie Andrews, de 83 años, quien le daba vida a la reina Clarisse Renaldi está dispuesta a participar:

La película llegaría a las pantallas de cine entre el 2020 y el 2021.

