Andrés Cepeda quiere encontrar la fórmula para hacer una canción exitosa gracias a Watson

IBM y el cantautor, productor y empresario Andrés Cepeda se asociaron para componer de manera conjunta el próximo single del artista, una iniciativa pionera y única en su tipo en la región donde convergen el talento artístico y tecnologías de Inteligencia Artificial.

Para este proyecto, Andrés pondrá a disposición de IBM parte de su historia musical para que IBM Watson -a través de tecnologías como Watson Beat y Watson Tone Analyzer- pueda indicar el tono emocional, el lenguaje y la estructura musical, que se ajusten a los sentimientos de sus fans. Esta tecnología lo ayudará a componer una canción completa (música y letra), cuyos arreglos finales e interpretación correrán por cuenta del artista.

El Sistema Cognitivo de IBM– Watson – es una plataforma en la nube que aprende de forma similar a los seres humanos. Analiza grandes volúmenes de datos estructurados y no-estructurados, entiende el lenguaje natural y recopila hallazgos para mejorar la toma de decisiones de profesionales en una amplia variedad de campos. En la medida en que Watson recibe información y aprende de datos adicionales, se hace más inteligente y aumenta su conocimiento en el tiempo para resolver desafíos y expandir las habilidades humanas.

A través de esta alianza, IBM Watson Beat estudiará grandes volúmenes de datos, que incluyen letra y música de algunas piezas musicales del artista, e IBM Watson Tone Analyzer estudiará conversaciones en redes sociales y tendencias sociales, entre otras fuentes, llevando la creatividad de Andrés y su potencial al próximo nivel, integrando la más alta sensibilidad humana con tecnología, para una colaboración sin precedentes en el ámbito de la música.

El resultado de este proyecto de colaboración con Andrés Cepeda será lanzado en septiembre, con la presentación de un nuevo sencillo hacia fines de año.

Este proyecto utiliza Watson Beat, que permite interpretar la teoría musical, la estructura y la intención emocional de las notas musicales y expandir esta información para crear canciones enteras; y Watson Tone Analyzer, que detecta el tono y el estilo de fragmentos de texto de una conversación u otras comunicaciones. Tone Analyzer usa la analítica lingüística para detectar tres tipos de tono en textos: emociones, tendencias sociales y estilos de escritura.

Hablamos con Andrés Cepeda y con Federico Martínez, gerente general de IBM Colombia, en el evento de lanzamiento para conocer más acerca de esta innovadora tecnología.

El sistema informativo de inteligencia artificial Watson trabajará con la historia musical de Andrés Cepeda y lo ayudará a componer un nuevo single, ¿qué tipo de canción cree que saldrá?

A medica que he venido entendiendo las posibilidades que brinda Watson mi expectativa crece. Creo que puede ser una herramienta muy útil, pero hasta el momento estoy en el proceso e alimentar el sistema con mis gustos, mis canciones favoritas de todos los tiempos y las que he compuesto en mi carrera. Más adelante haremos una retroalimentación entre los dos y empezaremos a darle vida a la canción. El sistema es capaz de leer melodías, letras y emociones.

¿Cree que con la llegada de esta tecnología se deshumaniza o se desnaturaliza la música y se pierde la sensibilidad?

Es la gran incógnita que nos planteamos cada vez que la tecnología llega a nuestras vidas y cada vez que un invento revoluciona a la humanidad.

Toda la tecnología es producto del intelecto humano y está pensada para su beneficio. Hay que aprovechar este recurso sin abusar de él y siempre priorizar el talento del ser humano.

¿Qué pasaría donde la canción que vas a realizar con ayuda de Watson tenga un gran éxito comercial?

Tendríamos que hacer una reflexión (risas) porque habremos descubierto la fórmula para hacer una canción exitosa.

Creo que aunque Watson nos acerque a tener mayores posibilidades de hacerlo no lo garantiza en su totalidad.

¿Cómo cree que tomarán los seguidores de Andrés Cepeda este proyecto con una de sus canciones?

Watson hace el reflejo de quien lo alimenta. Se convierte en una persona que entiende mi personalidad y mis gustos y me ayuda a dialogar con mi público. Me comprende pero no me reemplaza. Me propone más no me impone.

Si el público al final del proceso no siente esa identificación, su juicio será definitivo.

¿Cuáles son las expectativas que tiene?

Es un riesgo que estoy asumiendo y creo que me va a salir bien.

¿Se ha pensado un videoclip para el mismo tema?

Por supuesto, porque permite la posibilidad de mostrar la tecnología, de cómo fue el proceso creativo y de mostrar a Watson.

Por su parte, Federico Martínez, gerente general de IBM comenta que: "la llegada de Watson lo que hace es aumentar la inteligencia de las personas que hacen uso de esta tecnología. Les permite a los artistas conocer cosas que no ven en el día a día y les proporciona más información para poder ser más novedosos. Con este proyecto de música cognitiva el artista se inspirará de una manera creativa y diferente".

