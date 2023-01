Viral: sacerdote transmitió misa online, pero olvidó quitar los filtros de Facebook

La cuarentena por la que pasan varios países, entre ellos Italia, uno de los más afectados por el coronavirus y que ha dejado más de 6 mil muertos, ha hecho que se modifiquen varios eventos que implican la aglomeración de personas, un ejemplo son las iglesias.

Es por eso por lo que varios han optado por recurrir a la tecnología y redes sociales para estar cerca de sus feligreses, es el caso de un sacerdote italiano que transmitió desde su templo la eucaristía, sin darse cuenta de un detalle que los usuarios no pasaron por alto.

Mientras daba su culto, los filtros de Facebook estuvieron activados y en su rostro fueron apareciendo varios dibujos, caricaturas, brillos, sombreros, entre otros.

El momento se apoderó de las redes sociales en donde se ha vuelto viral el gracioso momento del sacerdote.

Con más de 300 mil ‘me gusta’ en Twitter, ya han sido miles los comentarios que ha recibido, entre los que destacan los emojis de cara llorando de la risa y algunos memes.

In Italy today, a priest decided to live-stream a mass due to COVID-19. Unfortunately he activated the video filters by mistake. pic.twitter.com/zu2qwAlCyT — Gavin Shoebridge (@KiwiEV) March 24, 2020

