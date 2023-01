¿Mucho tiempo en casa? Diez ideas útiles para no aburrirte durante la cuarentena

Con la llegada del coronavirus, una de las medidas más recomendadas para evitar su propagación ha sido quedarse en casa y no estar en aglomeraciones de gente, algo que ha implicado un gran esfuerzo para aquellas personas que no se hallan quedándose encerradas.

Si tú eres una de esas personas que no sabe cómo sacarle provecho al tiempo de cuarentena, ¡se acabó tu problema y esto te va a interesar!

Aquí te daremos diez ideas útiles y prácticas para aprovechar al máximo el tiempo que te quedes en casa.



1. ¡Es la oportunidad de dedicarte tiempo!

Por el afán del día a día, no te das cuenta que estás pensando en los demás y no en tu propio bienestar, entonces llegó el momento de descansar y preocuparte por tu salud física y emocional, algo fundamental en estos tiempos.

1. Juega y comparte con los tuyos como nunca lo has hecho

Pasar tiempo en familia se ha vuelto muy difícil por tantas ocupaciones, pero ahora es la oportunidad de compartir momentos de calidad. Aprovecha para jugar con los más pequeños, terminar conversaciones pendentes y divertirse todos en familia.

2. ¿Por qué no aprender algo nuevo?

¿Sabías que cada vez que tu cerebro aprende algo nuevo libera más hormonas de la felicidad que cuando comes chocolate? Pues bien, no esperes más y aprende eso que tanto deseaste algún día. Aprovecha todas las plataformas que te brindan la posibilidad de hacer cursos online y lo mejor, sin pagar un peso.

3. ¡Baila, muévete y ejercítate!

No dejes que el aburrimiento te consuma mientras te quedas acostado. Métele ánimo, elige un lugar amplio y fresco de la casa, ponte ropa cómoda y establece una rutina de ejercicios para realizar durante el aislamiento. ¿No puedes hacerlo solo? Aprovecha todas las aplicaciones y tutoriales que te guiarán para mover tu cuerpo de la mejor manera.

4. ¿Ropa vieja, objetos innecesarios y casa sucia? ¡A limpiar se dijo!

Aunque no lo creas, una buena distracción durante los días de cuarentena podría ser dedicarte a la casa. Aprovecha el tiempo de sobra para sacar toda la ropa que no te pones y eliminar del panorama lo que ya no usas, pues le pueden servir a otras personas. Además, en estos momentos una buena desinfección de las superficies es más que necesaria.

5. Devórate un buen libro

Si algún día dejaste un libro empezado o no te quedaba el tiempo necesario para leer, esta la oportunidad perfecta para sumergirte en un buen texto, entretenerte y que el tiempo se te pase rápido mientras pones a volar tu imaginación.

6. Maratón de series y unas deliciosas palomitas: plan perfecto

Este es uno de los planes preferidos para la época de cuarentena, pues no hay nada mejor que relajarse en la cama o en el sofá más cómodo de la casa acompañado del snack favorito y, por supuesto, de una buena serie de Caracol Play . Aprovecha el tiempo de sobra para devorar temporadas y capítulos completos.

7. Saca tus habilidades de chef y deleita el paladar

La cocina puede ser un excelente espacio para distraerte y de paso darte gusto y deleitar a los tuyos. Saca todas tus habilidades, cocina en familia, reparte las funciones y pon a volar tu creatividad gastronómica

8. Sácale provecho a las redes sociales

Empieza a navegar en internet y déjate llevar, pues en tiempos de cuarentena todos han aportado contenido valioso, incluso, los artistas han tomado la iniciativa de hacer conciertos desde sus casas para entretener a sus seguidores, incluso, hasta los museos Los museos más reconocidos han replicado su contenido para que pueda ser visitado de forma digital y hasta hacer comentarios sobre las obras de arte desde la comodidad de tu casa.

9. Tú eres tu mejor plan

Toma este tiempo libre en casa por el lado amable, crea planes individuales y en familia, genera expectativa sobre las actividades que van a realizar cada día. Respeta el espacio de los demás y busca tu propio lugar para disfrutar un poco de la tranquilidad. No serán días fáciles, pero sí pueden ser productivos y con un poco de introspección.

