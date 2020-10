Jessica Cediel confirma que tiene coronavirus y envía contundentes palabras

Jessica Cediel se ha caracterizado por ser muy activa en sus redes sociales, pues aunque enamora a sus seguidores con sus sensuales publicaciones, también comparte momentos de su vida privada y las situaciones no tan buenas por las que pasa, tal y como lo hizo recientemente.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora se pronunció junto a su hermana, Melissa Cediel, para contarles a sus seguidores que están contagiadas de COVID-19: “tenemos el virus, pero la sintomatología ha sido diferente en cada una”.

Durante el relato, la presentadora colombiana expresó que no son del todo asintomáticas, pues sienten como si tuvieran una “gripa muy dura”. Además, Cediel contó que perdió el olfato, el gusto y en dos ocasiones se quedó sin respirar, no obstante, no ha presentado dolor en el cuerpo ni fiebre hasta el momento.

“Algo muy maluco que me pasó a mí es que me quedé en dos oportunidades sin poder respirar. Fueron dos momentos de crisis que literalmente no me entraba aire por la nariz y me asusté. En uno de esos lloré y en el segundo le di manejo”, expresó Jessica en Instagram.

Pese a los síntomas, las hermanas Cediel han tomado el coronavirus con “buena actitud”, por lo que las críticas frente a la forma en que asumen la pandemia no se han hecho esperar. “Es increíble que haya gente que ni siquiera respeta la salud del otro; definitivamente este mundo está loco”, anotó Jessica.

Por supuesto, ante la oleada de mensajes negativos y críticas, Jessica Cediel no se quedó callada y se pronunció nuevamente con contundentes palabras dedicadas a sus detractores que son “insensibles”.

“Vayan y coman mierd* […] Es mi vida y yo me encargo de mirar cómo analizo esta situación y cómo la paso. Yo sé que es algo súper delicado que nos ha cobrado millones de vidas en el mundo entero, incluso dentro de mi familia, pero también hay gente que ha salido con una mentalidad positiva y yo soy de ese equipo”, fue el mensaje de Jessica Cediel.

La respuesta de Lina Tejeiro luego de que Jessica Cediel diera positivo para coronavirus

Recordemos que, en días pasados, Jessica y Lina estuvieron celebrando el cumpleaños de la actriz en Villavicencio, por lo que luego de conocerse el resultado positivo de Cediel, Tejeiro fue muy cuestionada por sus seguidores. Ante esto, Lina no se quedó callada y se pronunció en sus historias de Instagram.

"Ya varios me están preguntando si ya me hice la prueba, como todos saben Jessi salió positiva, efectivamente me tenía que hacer la prueba para estar trabajando. Ya me hice la prueba y salió negativa", expresó Lina.

No obstante, aunque salió negativa, la actriz aprovechó para contarles a sus seguidores que ella ya tuvo COVID-19 antes.