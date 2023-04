"En honor a todos los valientes": el mundo festeja con aplausos el Día de la Enfermería

Feliz día de la enfermería ❤️💉

Una profesora un día nos dijo:



"Si puedes curar, cura

Si no puedes curar, alivia

Si no puedes aliviar, consuela

Y si no puedes consolar, acompaña"



Y no puedo estar más de acuerdo, cada día más orgullosa de la profesión que he elegido.