¿Cómo fue el proceso de recuperación de Fabiola Calle?

Todo empezó el pasado 13 de marzo, cuando tuvieron una presentación en Nueva York, aunque el virus ha había llegado a Estados Unidos, no pudieron cancelar el concierto por compromisos comerciales, esa noche estuvieron bastante expuestas, pues tuvieron contacto con el público.

Al llegar a Colombia, Fabiola comenzó a sentirse mal: “Venía con un dolor de cabeza impresionante y escalofríos. Me dijo que la maluquera que sentía en todo el organismo. Era horrible. A su llegada, mi hermana me dijo que no hubo ningún protocolo de salud”, afirmó Solangel.

Tras varias llamadas para obtener un parte médico, lograron realizarles una prueba, que lamentablemente salió positiva: “tenían una tosterrible y fiebre de 39,5. Fabiola me decía: ‘no puedo con la tos, me duele todo, no me deja ni dormir, no me deja comer, ayúdenme’. La situación de Fabiola fue empeorando, con un agravante. Infortunadamente, mi hermana fue fumadora desde joven, lleva muchos años de haberlo dejado, pero quedan las secuelas, así te fumes un cigarrillo, esa nicotina queda en tus pulmones y estos no van a estar al cien por ciento para un problema de estos”.

Días después, la internaron en cuidados intensivos en la Clínica del Sur, en la ciudad de Medellín, horas después entró en coma inducido, una noticia que, sin duda alguna, tocó el corazón de sus seguidores. Cabe resaltar que su hígado, su corazón y sus riñones, no colapsaron, por ende, las probabilidades de seguir con vida, aún eran muchas.

Tras un mes con la enfermedad, Solangel compartió a través de sus redes sociales, la mejoría de salud de su hermana Fabiola, así como la buena atención médica: “Mi hermana salió de la clínica. Gracias a Dios superamos todas las etapas. Ya le volvieron a hacer la prueba del Covid y el resultado fue negativo. Superó los problemas de los pulmones, aún hay dificultades, pero va bien. Ahora tiene más exámenes”, expresó.



