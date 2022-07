Gran final del Desafío The Box y el estreno de La Voz Kids arrasaron en audiencia

Los resultados de audiencia que registraron la final del Desafío The Box y el estreno de La Voz Kids confirman el liderazgo y la preferencia de los televidentes por los contenidos de Caracol Televisión .

La emocionante final del Desafío The Box entre Ceta, Alexa, Juan Pablo y Valkyria alcanzó 53.4% de share y 12.6 puntos de rating, superando a su enfrentado que obtuvo 16.5% de share y 3.8 de rating según Kantar Ibope, empresa encargada de realizar para Colombia el estudio de audiencias con datos representativos y confiables de consumo.

El Desafío The Box, además alcanzó más de 3.200.000 reproducciones en YouTube el día de la final y cerca de 200 mil personas se conectaron con el ultimo capitulo a través de la señal en vivo de Caracoltv.com

Por su parte, el estreno de La Voz Kids conmocionó al país gracias al talento, carisma y las historias de sus participantes, niños y niñas entre los 5 y 15 años que brillan en el escenario con potentes voces y un talento excepcional.

El primer capítulo de la sexta versión del concurso alcanzó 49,1 de share y 12,9 de rating convirtiéndose en el segundo mejor lanzamiento en la historia del programa y superando a su enfrentado que alcanzó 16.7 de share y 4.3 de rating, según cifras Ibope.

Además, la noche del estreno el concurso se convirtió en la tendencia número 1 en Twitter con el #LaVozKids y sigue manteniendo el liderazgo un día después del lanzamiento.

