El Amor de mi Vía: Cómo fue para Mariana Gómez y Camilo Cifuentes actuar en una audionovela

El Amor de mi Vía es la nueva apuesta de Caracol Televisión que los espectadores podrán disfrutar a partir de este 13 de septiembre en Bumbox y en todas las plataformas de audio. Esta exitosa producción cuenta con la participación de un elenco de primera, dentro de los que se destacan Mariana Gómez, Camilo Cifuentes y Santiago Rodríguez.

En diálogo con Caracoltv.com, la reconocida actriz que también participó en proyectos de la pantalla chica como Arelys Henao, canto para no llorar habla sobre lo novedoso que fue para ambos subirse a esta aventura, pues pudieron aprender más sobre la actuación desde una perspectiva complemente diferente: "vayan, está súper chévere, son ocho capítulos corticos, entre nueve y trece minutos cada uno y una historia de amor muy particular y yo estoy segura de que les va a encantar", explica la joven.

Cifuentes, por otro lado, aprovecha la historia de esta audionovela para recordar anécdotas de su pasado, como la vez que tuvo un amor de colegio que esperaba ver a diario cada vez que se montaba a un bus.

"Cuando yo estaba en el colegio, creo que en once, yo tomaba un colectivo que llaman hoy en día y me subía y esperaba a que siempre se subiera una chica que estudiaba en otro colegio y que me encantaba. Yo decía 'ya vamos a llegar al paradero' (...) Pero mira, nunca fui capaz de hablarle", agrega durante el encuentro.

¿De qué trata El Amor de mi Vía?

Esta historia narra la vida de Jessica (Mariana Gómez), quien se gana la vida como artista junto a El Gordo (Santiago Rodríguez), su mejor amigo en los buses de la ciudad. En un día normal, la joven se topa a El Padre (Camilo Cifuentes), de quien se enamora perdidamente a pesar de que se desempeña como sacerdote y es justo allí cuando el acólito (Roberto Blanco) entra en escena para encargarse de ser el secuaz en una historia de amor llena de comedia que seguro hará reír y llorar al público.

