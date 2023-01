Día a Día celebra sus primeros 20 años al aire con grandes noticias

¡Día a día celebra sus primeros 20 años al aire! El programa matutino preferido por los colombianos está de cumpleaños y su celebración será con todos los televidentes en un programa especial cargado de sorpresas e invitados especiales.

Este aniversario será la ocasión perfecta para remodelar la casa con un set fresco, atractivo y perfecto para recibir, como todos los días, a los mejores invitados del mundo del entretenimiento. Por si fuera poco, los colombianos verán una imagen y un logo renovado, los cuales serán la tarjeta de invitación para que los fieles televidentes, quienes han hecho posible este cumpleaños, se unan a la celebración del programa favorito de las mañanas en la televisión colombiana.

La presentadora Catalina Gómez , feliz por esta celebración, les envía un mensaje a los televidentes:

"Yo les diría a los televidentes: ¡Gracias! Gracias por preferirnos, por acompañarnos, por dejarnos hacer parte de sus hogares y sus familias. Eso es lo que nos motiva cada mañana a darlo todo y nos llena de pasión por nuestro trabajo. Esta celebración no es nuestra, es de nuestros televidentes, de la familia Día a día, porque son ellos con su sintonía y con el cariño que nos reciben cada mañana los que hacen posible que sigamos acompañándolos. Así que esta celebración es de ellos y para ellos y por eso vienen muchas sorpresas y novedades".

¡Vienen programas imperdibles! La presentadora Laura Acuña, se unirá a esta celebración con su llegada a la familia Caracol Televisión.

Juan Esteban Sampedro, gerente General de Entretenimiento de Caracol Televisión, además, reveló una sorpresa más:

"Día a día cumple 20 años al aire porque se le incrustó en el corazón a los colombianos. Se volvió casi que una rutina: la gente se informa y luego quiere divertirse, relajarse con el contenido del programa. Y esto ha sido posible porque Día a día ha sabido ir leyendo los diferentes momentos por los que ha pasado y se ha adaptado a cada nueva realidad. Es un programa que no se queda quieto, que evoluciona, que no deja de sorprender. Y por supuesto, para los próximos 20 años, no será la excepción. Vienen muchas novedades, empezando por el regreso al set, las otras, es mejor que los televidentes las vean."

Por su parte, Carolina Soto aseguró que el programa tiene una mezcla en sus contenidos que lo hace el ideal para empezar las mañanas: "Es un programa divertido, con los que muchos se identifican porque pueden aprender a preparar recetas deliciosas, conocen la vida de sus artistas favoritos, hay humor y buena música."

Mientras que Carolina Cruz dijo: "Creo que Día a día es muy importante para los colombianos porque ya hace parte de todas las familias, es la compañía justa y necesaria para comenzar todas las mañanas con la mejor energía."

El presentador Carlos Calero, quien también hizo parte del programa en sus inicios, recordó aquella época y agradece el haber regresado a este gran programa: "De esa época recuerdo que trabajar al lado de Fernando González Pacheco fue un verdadero honor. Conocerlo y tenerlo tan cerca para aprenderle tantas cosas que nos dejó a los que seguimos sus pasos fue grandioso. Tanto en la anterior, como en esta nueva etapa, ha sido una bendición poder llegar a sus hogares todos los días llevándoles información positiva y el mejor entretenimiento. Con Día a día estamos en el corazón de la gente que quiere comenzar la mañana diferente. ¡Esta celebración es de toda Colombia!".

A partir de hoy, además de todo lo anterior, disfrute de secciones nuevas, diversión, actualidad y personajes famosos quienes integrarán los contenidos en los nuevos 20 años que comienzan a celebrarse por todo lo alto.

¡Feliz cumpleaños, Día a día!