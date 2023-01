Ricas en vitaminas, conoce todos los beneficios de las uvas

A la hora de comprarlas, deben estar firmes y no pueden estar muy duras o manchadas, ya que esto es una señal de que no tienen una calidad óptima. Es importante no lavarlas al momento de guardarlas, pero si al momento de consumirlas, porque esto impide que duren mucho. Guardarlas en bolsas herméticas con toallas de papel que absorban la humedad.

Además es importante consumir la cascara de la uva ya que son ricas en carbohidratos y vitaminas que combaten la anemia.

