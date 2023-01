Maria José Castillo

María José Castillo es una publicista de 34 años. Vive sola y nunca ha superado el umbral de los once meses con un hombre. Ella siempre explica su situación románticoemocional de maneras distintas: “los hombres me botan porque trabajo demasiado”, “es que no estaba lista para comprometerme”, “es que todavía estoy descubriendo quién soy”, “es que…”, “es que…”.

Lo que sí es cierto es que María José no tiene afán de encontrar a alguien. Su mamá le dice que es una inmadura emocional a causa del abandono de su padre, quien se fue de casa cuando María José tenía cuatro años.

Publicidad

Después de muchos años de trabajar en una agencia de publicidad con presencia mundial y ganarse varios premios, la despidieron y fue reemplazada por tres publicistas junior. Luego de siete meses de desempleo se va a trabajar con su amigo Felipe Jaramillo en su pequeña agencia “Experimento Naranja”, enfocada exclusivamente en jóvenes y creada bajo el concepto de “economía naranja / economía colaborativa”. Claudio la convenció con el argumento que los jóvenes tienen altísimo poder de compra, independiente, original y que no traga entero.

Al contratarla, Jaramillo le prometió una nueva aventura llena de nuevos conocimientos y “approaches”. Pero María José se sentirá a diario perdida, en un mundo que al parecer no está hecha para la gente mayor de treinta, y en el que tratará de entender al equipo de publicistas veinteañeros con los que trabaja. Como mecanismo de supervivencia, entonces, tratará de convencerse, de que en efecto, los treinta son los nuevos veinte.