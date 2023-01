Josefa Méndez

Vanidosa, atractiva, “buenona”. Es la alegría de vivir, no es ni mucho menos la más organizada y como Felicito, tampoco aprendió a usar bien un computador así que lleva la contabilidad de la empresa a mano. Es simpática, colaboradora. Josefita es la amiga leal y compañera fiel que todos los hombres quieren tener a su lado. Como amiga, porque en el amor, Josefita no ha tenido tanta suerte.

Por fortuna, ella vive muy ocupada como para preocuparse de la razón por la cual no ha encontrado el amor. Ella es una de las personas más importantes dentro de la Transportadora Narihuala. Todo lo que ocurre en la empresa pasa por sus manos. Es, no sólo la secretaria General, sino que es la consejera privada de Felicito. En realidad, Felicito la contrató desde hace 19 años, no tanto por sus cualidades como secretaria, sino por sus cualidades como bruja.

Desde que era niña vio fantasmas, tuvo visiones y presintió el futuro. Muy joven aprendió a leer el tarot y hoy sigue siendo su mapa de ruta para la vida. Su don le sirvió para ganarse la confianza y la amistad de Felicito Yanequé, su jefe, quien a lo largo del tiempo ha ido depositando en ella sus grandes secretos, porque ¿cómo se le miente a una bruja? Felicito confía más en Josefita que en su propia esposa o hijos. Este don no solo ha servido para ganarse la confianza de él sino que también ha servido para que Gertrudis y sus hijos acudan a Josefita constantemente para que les adivine su futuro.

El sueño de Josefita es irse de este mundo habiendo encontrado el amor.