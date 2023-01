Día 5: Iván Lalinde recorre las calles de Yen Bai con muchas historias que contar

Aquí no se pierde un segundo, mientras los aventureros corren nosotros grabamos de todo para mostrarles a ustedes dónde estamos.

Esta ciudad se nota que es de las más importantes en Vietnam y lo digo porque sus calles son amplias, tiene grandes edificios gubernamentales, se nota que aquí pasan grandes cosas. Por ejemplo, en estas calles se gestó la gran revolución contra los franceses. Aquí empezaron las primeras reuniones para liberarse de los galos.

Publicidad

Yen Bai, nos dicen algunos habitantes, es la cuna del comunismo vietnamita, de la revolución.

¿Saben? Me ha impactado mucho ese amor de patria que tienen estos vietnamitas, se les nota el orgullo por lo que han logrado. Recuerden que este país ha tenido muchas guerras y han tenido que sacar de su territorio a la fuerza primero a los franceses y luego a los norteamericanos. Ellos se nota que tienen berraquera, perrenque y mucha fuerza, pues no se han dejado quitar lo suyo.

Aunque es un país para nada ostentoso, sí se logra ver su riqueza en cuanto a recursos naturales. Muchos cultivos de arroz, mucho pescado, pues tienen una gran costa, mucho café y de excelente calidad (dicen muchos que ya está al nivel del café colombiano), té, hortalizas y frutas en cantidades, y hasta tecnología; he visto celulares inteligentes que aparentemente no tienen nada que envidiarle al iPhone y son made in Vietnam.

Bueno, ya les conté en qué ando, voy a la van a que mi gordita Sandra me regañe porque estoy sudando la ropa, jajajaja! Así es nuestro día a día.

Publicidad

Chao. Les seguiré contando.