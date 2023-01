¡Cójanlo, cójanlo! ¿Por qué sale un colombiano corriendo con una maleta en Año Nuevo? Estos personajes no recomiendan mucho este agüero, pues no les ha ido muy bien. A uno lo confundieron con un ladrón y a otro lo atracaron. Además, las ruedas son diseñadas para el piso del aeropuerto, no para el del barrio.