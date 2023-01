Capítulo 50: Un ramo de rosas hace estallar de celos a Kerim con Fatmagül

En el día de la inauguración del restaurante de la familia de Fatmagül, un ramo de rosas llega para ella a nombre de Mustafá y hace que Kerim entre en cólera y se llene de celos hasta el punto de gritar a su esposa.



Sin embargo, esta vez Mustafá no tiene ninguna culpa, pues el ramo es enviado por Munar para entorpecer la calma en la familia. Pero este no será el único lío que enfrenten ellos, porque el hermano de Fatmagül se entera de que su esposa Mukkades se está viendo de nuevo con su ex Salim y le pide que se vaya de la casa.