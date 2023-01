Capítulo 39: "Los últimos kms son tensionantes, uno no se alegra si no que se 'caga' del susto" En la recta final no hay mejor descripción del sentimiento que invade a los finalistas de Asia Express a puertas de terminar la competencia, Don Mario y Daniel ganaron la última inmunidad del juego y así no le guste a muchos, ellos son los únicos que aseguraron su paso a la última etapa de Asia Express.