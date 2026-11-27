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Capítulo 81 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Alya llora por su madre
En el Capítulo 81 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Alya llora por la muerte de su madre. Descubre aquí de qué se arrepiente más y Cihan cómo responde.
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Ciudad Lejana
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Capítulo 81 Ciudad Lejana: Alya llora la muerte de su madre
41:49 min
Ciudad Lejana - Capítulo 81:
Alya llora la muerte de su madre
41:49
Capítulo 80
Halis es puesto en libertad y se escapa
41:56
Capítulo 79
Zerrin dice que tendrá un hijo de Demir
42:28
Capítulo 78
Halis dice que Ecmel sabía dónde estaba Boran
41:49
Capítulo 81
Alya llora la muerte de su madre
Capítulo 81 Ciudad Lejana: Alya llora la muerte de su madre
Alya tiene remordimientos porque fue muy dura con su madre cuando estaba viva y, ahora que ya no está, se arrepiente de no haberle dicho mamá y lo mucho que la amaba a pesar de todo.
Por:
Caracol Televisión
|
27 de Noviembre, 2026
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41:49
Capítulo 80
Halis es puesto en libertad y se escapa
41:56
Capítulo 79
Zerrin dice que tendrá un hijo de Demir
42:28
Capítulo 78
Halis dice que Ecmel sabía dónde estaba Boran
42:10
Capítulo 77
Cihan es arrestado luego de provocar un incendio
42:16
Capítulo 76
Zerrin está embarazada de Kaya
41:56
Capítulo 75
Cihan planea enfrentar a Halis en la prisión
41:49
Capítulo 81
Alya llora la muerte de su madre
Ciudad Lejana
Capítulo 80 Ciudad Lejana: Halis es puesto en libertad y se escapa
Ciudad Lejana
Capítulo 79 Ciudad Lejana: Zerrin dice que tendrá un hijo de Demir
Ciudad Lejana
Capítulo 78 Ciudad Lejana: Halis dice que Ecmel sabía dónde estaba Boran
Ciudad Lejana
Capítulo 77 Ciudad Lejana: Cihan es arrestado luego de provocar un incendio
Ciudad Lejana
Capítulo 76 Ciudad Lejana: Zerrin está embarazada de Kaya
Ciudad Lejana
Capítulo 75 Ciudad Lejana: Cihan planea enfrentar a Halis en la prisión
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