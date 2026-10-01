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Capítulo 43 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español

Capítulo 43 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Cihan tiene un plan para descubrir al traidor. Descubre aquí cuál es la conversación que tiene en secreto con Zahin.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:23 min
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Ciudad Lejana - Capítulo 43: Cihan tiene un plan para descubrir al traidor
Ciudad Lejana 30 de septiembre.png
42:27
Capítulo 42
Alya trata de que la infidelidad de Cihan no le afecte
Ciudad Lejana Cap 29 de septiembre.png
42:13
Capítulo 41
Kaya está desolado por ser abandonado por Zerrin
Ciudad Lejana Cap 28 de septiembre.png
42:18
Capítulo 40
Nare impide el plan de escape de Ecmel
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42:23
Capítulo 43
Cihan tiene un plan para descubrir al traidor

Capítulo 43 Ciudad Lejana: Cihan tiene un plan para descubrir al traidor

Cihan y Zahin se reúnen en secreto para discutir las propiedades de las tierras de Albora que dejaron en herencia. A cambio de los terrenos, Zahin le ofrece entregarle al espía.

Por: Caracol Televisión
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Ciudad Lejana 30 de septiembre.png
42:27
Capítulo 42
Alya trata de que la infidelidad de Cihan no le afecte
Ciudad Lejana Cap 29 de septiembre.png
42:13
Capítulo 41
Kaya está desolado por ser abandonado por Zerrin
Ciudad Lejana Cap 28 de septiembre.png
42:18
Capítulo 40
Nare impide el plan de escape de Ecmel
Ciudad Lejana Cap 25 de septiembre.png
42:16
Capítulo 39
Alya visita a Mine en su casa y tienen una incómoda conversación sobre Cihan
Ciudad Lejana Cap 24 de septiembre.png
42:18
Capítulo 38
los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre
Ciudad Lejana 23 de septiembre.png
42:15
Capítulo 37
Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz
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42:23
Capítulo 43
Cihan tiene un plan para descubrir al traidor