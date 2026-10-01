42:23 min Ciudad Lejana - Capítulo 43: Cihan tiene un plan para descubrir al traidor 42:27 Capítulo 42 Alya trata de que la infidelidad de Cihan no le afecte 42:13 Capítulo 41 Kaya está desolado por ser abandonado por Zerrin 42:18 Capítulo 40 Nare impide el plan de escape de Ecmel 42:23 Capítulo 43 Cihan tiene un plan para descubrir al traidor

Capítulo 43 Ciudad Lejana: Cihan tiene un plan para descubrir al traidor Cihan y Zahin se reúnen en secreto para discutir las propiedades de las tierras de Albora que dejaron en herencia. A cambio de los terrenos, Zahin le ofrece entregarle al espía.