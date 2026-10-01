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Capítulo 43 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español
Capítulo 43 de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Cihan tiene un plan para descubrir al traidor. Descubre aquí cuál es la conversación que tiene en secreto con Zahin.
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Ciudad Lejana
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Capítulo 43 Ciudad Lejana: Cihan tiene un plan para descubrir al traidor
42:23 min
Ciudad Lejana - Capítulo 43:
Cihan tiene un plan para descubrir al traidor
42:27
Capítulo 42
Alya trata de que la infidelidad de Cihan no le afecte
42:13
Capítulo 41
Kaya está desolado por ser abandonado por Zerrin
42:18
Capítulo 40
Nare impide el plan de escape de Ecmel
42:23
Capítulo 43
Cihan tiene un plan para descubrir al traidor
Capítulo 43 Ciudad Lejana: Cihan tiene un plan para descubrir al traidor
Cihan y Zahin se reúnen en secreto para discutir las propiedades de las tierras de Albora que dejaron en herencia. A cambio de los terrenos, Zahin le ofrece entregarle al espía.
Por:
Caracol Televisión
|
1 de Octubre, 2026
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42:27
Capítulo 42
Alya trata de que la infidelidad de Cihan no le afecte
42:13
Capítulo 41
Kaya está desolado por ser abandonado por Zerrin
42:18
Capítulo 40
Nare impide el plan de escape de Ecmel
42:16
Capítulo 39
Alya visita a Mine en su casa y tienen una incómoda conversación sobre Cihan
42:18
Capítulo 38
los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre
42:15
Capítulo 37
Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz
42:23
Capítulo 43
Cihan tiene un plan para descubrir al traidor
Ciudad Lejana
Capítulo 42 Ciudad Lejana: Alya trata de que la infidelidad de Cihan no le afecte
Ciudad Lejana
Capítulo 41 Ciudad Lejana: Kaya está desolado por ser abandonado por Zerrin
Ciudad Lejana
Capítulo 40 Ciudad Lejana: Nare impide el plan de escape de Ecmel
Ciudad Lejana
Capítulo 39 Ciudad Lejana: Alya visita a Mine en su casa y tienen una incómoda conversación sobre Cihan
Ciudad Lejana
Capítulo 38 Ciudad Lejana: los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre
Ciudad Lejana
Capítulo 37 Ciudad Lejana: Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz
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