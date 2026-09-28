Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Alas Rotas
Capítulo 47 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 40 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol en español, Ecmel no escapa

En el Capítulo 40 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, gratis y en español, Nare impide el plan de escape de Ecmel. Descubre aquí la reacción de Zahin y todos los Albora frente a lo sucedido.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026
42:18 min
Ciudad Lejana Cap 28 de septiembre.png
Ciudad Lejana - Capítulo 40: Nare impide el plan de escape de Ecmel
Ciudad Lejana Cap 25 de septiembre.png
42:16
Capítulo 39
Alya visita a Mine en su casa y tienen una incómoda conversación sobre Cihan
Ciudad Lejana Cap 24 de septiembre.png
42:18
Capítulo 38
los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre
Ciudad Lejana 23 de septiembre.png
42:15
Capítulo 37
Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz
Ciudad Lejana Cap 28 de septiembre.png
42:18
Capítulo 40
Nare impide el plan de escape de Ecmel

Capítulo 40 Ciudad Lejana: Nare impide el plan de escape de Ecmel

Nare escuchó el plan de escape de Ecmel y, cuando sucede, llama a las autoridades para evitar que tengan éxito. Zahin habla con Nare sobre su padre, sus familias se pelean y sus corazones se rompen.

Por: Caracol Televisión
|
Ciudad Lejana Cap 25 de septiembre.png
42:16
Capítulo 39
Alya visita a Mine en su casa y tienen una incómoda conversación sobre Cihan
Ciudad Lejana Cap 24 de septiembre.png
42:18
Capítulo 38
los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre
Ciudad Lejana 23 de septiembre.png
42:15
Capítulo 37
Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz
Ciudad Lejana Cap 22 de septiembre.png
42:08
Capítulo 36
Cihan logra obtener pruebas cruciales y demuestra la inocencia de Kaya en el juicio
Ciudad Lejana Cap 21 de septiembre.png
42:22
Capítulo 35
La familia Albora se prepara para el juicio de Kaya
Ciudad Lejana
42:16
Capítulo 34
Nare amenaza con un arma a Sadakat avergonzada de ser su hija
Ciudad Lejana Cap 28 de septiembre.png
42:18
Capítulo 40
Nare impide el plan de escape de Ecmel