42:18 min Ciudad Lejana - Capítulo 40: Nare impide el plan de escape de Ecmel 42:16 Capítulo 39 Alya visita a Mine en su casa y tienen una incómoda conversación sobre Cihan 42:18 Capítulo 38 los hijos de Sadakat se enteran del pasado de su madre 42:15 Capítulo 37 Alya y Cihan discuten luego de su intento fallido por escapar del país junto a Deniz 42:18 Capítulo 40 Nare impide el plan de escape de Ecmel

Capítulo 40 Ciudad Lejana: Nare impide el plan de escape de Ecmel Nare escuchó el plan de escape de Ecmel y, cuando sucede, llama a las autoridades para evitar que tengan éxito. Zahin habla con Nare sobre su padre, sus familias se pelean y sus corazones se rompen.