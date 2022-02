Violencia psicológica: ten en cuenta cuáles son sus señales, características y consecuencias

La violencia verbal, emocional y/o psicológica hace referencia al hostigamiento verbal a través de insultos, críticas permanentes, comentarios hirientes y humillaciones; incluye conductas de desvalorización, gestos displicentes, ridiculización, aislamiento, celos, y posesividad, es decir, las agresiones verbales son una forma de violencia psicológica y/o emocional.

Encontramos varios tipos de agresiones que son considerados violencia psicológica:

Publicidad

Actitudes de hostilidad y menosprecio: acusaciones falsas, culpar a la pareja, hacerla sentir inferior. Intimidación o dominación: causarle temor, controlar sus acciones, amenazar con ocasionar daño, aislar a la persona de su entorno (amigos, familiares).

¿Cómo saber si eres víctima de abuso verbal o emocional?

Aunque el abuso emocional es el más frecuente en las relaciones de pareja, también es el más difícil de identificar porque es una práctica normalizada a nivel cultural; por esto, de manera paulatina permitimos el maltrato, aceptando gritos y/o reclamos.

En algunos casos, los malos tratos pueden interpretarse como signos de amor: “Si no me cela no me quiere”, lo que ocasiona que se justifique la agresión y se minimice su importancia.

Publicidad

Estas acciones, que en un principio parecen pequeñas y naturales, abren la puerta a un incremento de la violencia en la relación. Una puerta que será muy difícil de cerrar.

Efectos del abuso emocional o verbal

El impacto de la violencia psicológica puede variar de acuerdo con la frecuencia e intensidad de las agresiones y de las características individuales de quien la sufre. Dentro de las consecuencias más reportadas están:

Publicidad

Consumo frecuente de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.

Sentimientos de tristeza, bajo estado de ánimo e ideación suicida.

Altos niveles de estrés, irritabilidad y frustración.

Baja autoestima y disminución en el valor propio.

Depresión y/o ansiedad.

Deterioro de las relaciones cercanas (amigos, familiares).

Características personales que se relacionan con el abuso verbal y emocional

Las siguientes características son consideradas factores de riesgo en la ocurrencia de abuso verbal y emocional:



Experiencias previas de violencia dentro y fuera de la familia.

Impulsividad, celos, escasas habilidades sociales para abordar situaciones de conflicto y empleo de la violencia para solucionar conflictos.

Abuso de alcohol y/o sustancias psicoactivas.

Comportamientos violentos o agresivos, dificultad para el reconocimiento de los propios errores.

Cambios de humor imprevisibles o “estallidos de ira” en especial cuando se le ponen límites.

Inseguridad y autoestima baja.

Rigidez, desconfianza y ausencia de empatía.

Manifestación de creencias o actitudes machistas (subordinación de la mujer al hombre).

Historia de violencia en relaciones de pareja previas.

Bajo nivel socioeconómico, menor nivel educativo.

Dificultades a nivel emocional, como ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático.

Es importante tener en cuenta, que es la interrelación, entre estas características, la que puede ocasionar actitudes y comportamientos violentos, es decir, un único elemento de manera aislada no es suficiente para predecir conductas de abuso.

Si tú o alguien cercano a ti está sufriendo algún tipo de violencia, no dudes en denunciar frente a las autoridades competentes, además:

Publicidad

Si necesitas apoyo psicológico y hablar con un especialista de manera confidencial puedes comunicarte, totalmente gratis, las 24 horas de los 7 días de la semana, con Porque Quiero Estar Bien, un programa de la Fundación Santo Domingo apoyado por la Fundación Santa Fe:

Ingresa a: https://porquequieroestarbien.com llama al 333 0333588 o escribe desde WhatsApp al 333 0333588 para obtener la atención que necesitas.

¡Es hora de hablar! #HagámonosEscuchar

Publicidad