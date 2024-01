Victoria Ortiz confiesa qué es lo más extraño que le escriben en redes, ¡ha descubierto mentiras!

Clara Inés es uno de los personajes que ha dejado una huella en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar , puesto que no solo es la mejor amiga de la cantante, sino que ahora hace parte directa de la familia y estamos viendo una nueva etapa de este personaje, la cual es mucho más madura. Esto ha causado que Victoria Ortiz, quien la interpreta, sea reconocida por los colombianos, quienes no dudan en escribirle a través de las redes sociales.

Y es que el impacto que ha tenido esta bioserie ha sido enorme, pues los televidentes de nuestro país descubrieron el ejemplo de vida que es la 'Reina del despecho' y quienes la rodean, por lo cual se han identificado con todos los que hacen parte de esta producción, dado que la variedad de personalidades y ocurrencias le dan una riqueza maravillosa a esta historia.

Definitivamente, Victoria Ortiz se siente muy agradecida por todo el cariño demostrado por los colombianos, quienes se toman el tiempo de mandarle mensajes por medio de las redes sociales, en los cuales le confiesan lo que piensan de su personaje, cómo este les ha impactado e intentan entablar una conversación mucho más cercana.

No obstante, hay casos de casos, en los que sus seguidores sobrepasan ciertos límites y sales con algunas barbaridades, que sin duda le causan gracia, pues no las toma en serio: "la gente es muy linda, pero dicen cosas muy chistosas".

Frente a esto, Victoria Ortiz revela algunas particularidades que le han pedido por medio de las redes: "las cosas más chistosas que me han dicho han sido que me piden que les pague el recibo de la luz, del agua y del gas, todo el tiempo".

Sumado a esto, la actriz que le da vida a Clara Inés menciona un caso en especial: "algo que me pasó es que, con un usuario en especial, cada semana me escribía que se había muerto una tía distinta. No es chistoso, pero creo que eso era lo que decíamos en el colegio pa' faltar a clase".

Aunque no faltan las personas que buscan aprovecharse de ella, Victoria Ortiz no deja de lado el agradecimiento y cariño que tiene hacia aquellos fanáticos que se toman el tiempo de escribirle motivadores mensajes y le cuentan cómo su personaje los ha impactado.

¿Quién es Clara Inés en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar?

Es la mejor amiga de Arelys Henao, a quien conoció desde que ella llegó al colegio de Sabanalarga y Clara Inés no pasaba de los 18 años. En su juventud es jovial, divertida y se goza las situaciones de la vida, aunque por dentro lleva su propio drama.

Ahora es la esposa de Fernando Henao, con quien vive en la casa de María y está intentando formar una familia, sin embargo, no ha logrado estar en embarazo, ya que tuvo una triste pérdida. Asimismo, es una mujer más madura y centrada en su realidad, por lo que busca la manera de tener un empleo, a pesar de que el hermano de la cantante está empeñado en que ella se dedique a la casa y que solo él trabaje.

A pesar de todo el éxito, Arelys Henao no se olvida de sus seres queridos, quienes son lo más importante para ella, ni de la lucha que ha llevado adelante para defender y empoderar a las mujeres.