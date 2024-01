¿Quién es Adelaida en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar? Laura Taylor te lo cuenta

Arelys Henao, aún queda mucho por cantar ha sorprendido a los colombianos con el inicio de esta historia, en la cual conocemos otras facetas de la 'Reina del despecho', tanto personales como laborales. Esto ha permitido que se detalle más sobre Adelaida, su sobrina, quien es interpretada por Laura Taylor.

Recordemos que en canto para no llorar, la hija de Yazmín fue una de las principales víctimas de Patoco, quien la secuestró y la alejó de su familia, luego de que los Henao la habían adoptado y rescatado del conflicto armado y la violencia a la que estaba sometida por culpa de este maleante. A final de cuentas, pudieron estar juntos y ella no volvió a separarse de sus padres.

Laura Taylor entra en personaje para hablar sobre quién es Adelaida en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, y nos deja tener un poco más de contacto con ella.

"Soy Adelaida, la sobrina de Arelys. De pronto se acuerdan de mí de la primera temporada, la última niña que al fin, pobre de Yazmín, se queda con la familia Henao", menciona con la intención de refrescar la memoria de los colombianos.

Ante esto, la hija de Yazmín explica que: "en esta segunda entrega van a ver mi recorrido, pues me meto en problemas 'gravecitos', pero pues obviamente todo desde la inocencia, y por no pensar en las consecuencias que me van a traer".

Finalmente, esta Adelaida Henao menciona que: "mi sueño es ser cantante, admiro a mi tía, todo lo que ha hecho y cómo lo ha logrado superar, por lo que ahora van a conocer a un nuevo futuro de la música urbana. Junto a ella vamos a hacer una mezcla entre estos dos géneros".

Adelaida en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar

Es la hija adoptiva de Yazmín y Martín, pero a quien considera su padre es a Fabián, con quien se ve más cercana ya que con Martín tiene constantes roces y peleas. Es una joven hermosa, rebelde, manipuladora y traviesa, su pasión es la música y su género favorito es el reguetón.

Pelea mucho con Yazmín porque ella no está de acuerdo en que cante y vaya a ser como Arelys, y en cambio la quiere tener en el taller para que la ayude. Tiene un novio, Jimmy, que no es propiamente una buena influencia, y a su primo Miguel ni voltea a mirarlo, a pesar de que él está muy enamorado de ella.