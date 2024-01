Mateo Rincón revela detalles de la escena que le causó un conflicto interno en Arelys Henao

Arelys Henao, aún queda mucho por cantar , llegó a las pantallas de Caracol Televisión y en sus dos primeros capítulos logró atrapar a miles de colombianos que pudieron ver a una Arelys más madura y a los demás integrantes de su familia, como sus hijos: Miguel y Juan Esteban, quienes ya causaron furor por la relación que tienen y por sus personalidades.

Justamente para conocer un poco más de estos personajes, en Caracoltv.com hablamos en exclusiva con Mateo Rincón, quien encarna al hijo mayor de 'La Reina de la Música Popular'.

Este joven actor cuenta que hubo una escena específica del segundo episodio que lo hizo pensar que él en su vida cotidiana habría actuado distinto a cómo le indicaron. Él hace referencia al momento en que Miguel busca a Juan Esteban Henao Hurtado para pedirle que le colabore falsificando la firma de sus padres y así poder viajar para cumplir uno de sus más grandes sueños en el fútbol; pero este se niega.

"Cuando yo leo el guion y veo lo que los directores me proponen, yo digo: Okay, vamos a hacer algo diferente que no haría Mateo, porque yo sí le habría ayudado a mi hermano, pero Juan Esteban, al ser una persona tan correcta, seria, y por seguir los valores de sus papás, no lo hace", expresa.

Además, agrega que sentía que esto era un poco injusto porque podría truncar la carrera de su familiar: "Me dolía, y yo decía... 'Puedo hacerlo una vez, ¿por qué no?'"

Finalmente, durante la transmisión de esta bioserie se pudo ver que esto desestabilizó a su hermano menor y lo llevó a salir solo; aunque uno de ellos resultó herido en una riña.

A pesar de todo el éxito, Arelys Henao no se olvida de sus seres queridos, quienes son lo más importante para ella, ni de la lucha que ha llevado adelante para defender y empoderar a las mujeres.

