"Yo no apruebo esto": Charlie Sheen se molestó con su hija por abrir OnlyFans

El reconocido actor Charlie Sheen se encuentra molesto con su hija de 18 años, Sami Sheen, por abrir una cuenta en la famosa plataforma para contenido de adultos OnlyFans y dejó muy claro que no aprueba esta conducta, pero el disgustado padre no puede interrumpir en las decisiones de la adolescente, ya que ella es mayor de edad. Sami es fruto de la relación del reconocido actor con la modelo Denise Richards.

Publicidad

"Ella tiene 18 años ahora y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo", indicó el artista. La joven vivió mucho tiempo con su padre quien está radicado en Los Ángeles, California, una vez la adolescente pasó a vivir con su madre ella decidió abrir esta cuenta donde se paga por contenido explicito, así que Sheen culpa a la actriz de las decisiones de su hija. Ella publicó una foto en su perfil de Instagram invitando a sus seguidores a ver su contenido exclusivo en la polémica plataforma.

Te puede interesar: Aura Cristina Geithner llevará contenido a OnlyFans

"No apruebo esto, pero como tampoco puedo impedirlo, le he pedido que por favor intente mantenerlo con la mayor clase posible, que sea creativa y que no sacrifique su integridad", aseguró el interprete de la película 'Wall Street' de 1987 en un comunicado publicado en la revista US Weekly.

De igual forma, Richards se defiendió de las acusaciones de su expareja: "Sami tiene 18 años y esta decisión no está basada en la casa de quién vive", aseguró la modelo, sosteniendo que nada tiene que ver que ahora su hija esté viviendo con ella y haya creado una cuenta en dicha plataforma.

Publicidad

"Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio. Ella toma sus propias decisiones", agregó la actriz.

Publicidad



Te puede interesar: ¡En shock! Así quedó modelo de OnlyFans cuando descubrió que su papá era uno de sus seguidores

Hasta el momento Sami Sheen no se ha pronunciado sobre su controvertida decisión a tan temprana edad, al parecer esta dispuesta a empezar su vida de adulta tomando sus propias decisiones. Cuenta con más de 76 mil seguidores en su cuenta de Instagram.