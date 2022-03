Yesenia Valencia denuncia que ha sido ultrajada y exige respuesta al aeropuerto El Dorado

Indignada y decidida a ser escuchada, la actriz colombiana Yesenia Valencia le habló a sus seguidores y confesó una delicada situación vivida en un viaje desde Bogotá hacia México, en el que la mujer encontró su equipaje de una forma irreconocible, destrozado y con bastantes irregularidades, razón por la cual decidió denunciar públicamente a las entidades de los aeropuertos correspondientes.

A través de su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 150 mil seguidores, la mujer subió un video relatando lo ocurrido y la evidencia de los hechos, haciendo un llamado a una respuesta justa, puesto que, según Yesenia, no es la primera vez que ella tiene una situación como esas justamente en la llegada a ese país.

En el contenido compartido, explica ella, que al principio no pudo reconocer dónde estaba su equipaje, fue hasta que se contactó con personal del aeropuerto mexicano, quien le dio la respuesta de que sus cosas estaban ahí, solo que de una forma la cual ella no se lo esperaba.

Totalmente sellada en plástico, y con etiquetas extras encima, así es como estaba todo, pero eso no es lo peor de todo. Al momento de abrir y verificar su interior, la sorpresa de la actriz fue aún más grande.

En el video se ve claramente cómo la maleta de la también emprendedora está totalmente abierta y dañada, los cierres rotos y varias cosas revueltas y manipuladas, un hecho bastante lamentable para Yesenia.

Dicha publicación ya superó las 2 mil reproducciones, amigos, cercanos y seguidores expresaron su apoyo y difusión a una situación "que no se puede quedar así y se está haciendo cada vez más común".

"Me siento totalmente ultrajada (...) Yo abro mi maleta, no tengo ningún incoveniente en mostrar lo que llevo, pero llámenme. Yo quiero que esto les llegue al aeropuerto de El Dorado para ver qué podemos hacer, porque no es la primera vez", expresó Valencia en medio de lágrimas.