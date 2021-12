Video: César Escola captó dos "objetos extraños" sobrevolando el aeropuerto El Dorado

El maestro César Escola ha conquistado miles de corazones por su talento en la música y por ser uno de los exigentes jurados del reality más visto por los colombianos, Yo Me Llamo.

Recientemente, el argentino llamó la atención de sus más de 158 mil seguidores en Instagram, luego de publicar en su perfil un video del aeropuerto El Dorado en Bogotá, donde, según el famoso, registró con la cámara de su celular un “objeto extraño” sobrevolando el lugar.

El músico reapareció en su perfil en un nuevo video donde aseguró que luego de un análisis logró reconocer un segundo “objeto extraño”

“Hace un par de días mostré en un video lo que había capturado en mi celular el día 26 de noviembre de 2021 en el Aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogotá en Colombia. Ante todo quiero agradecer los mensajes que he recibido tratando de ver qué es este extraño objeto que cruzó en el cielo, pues bien, el motivo de este video no es solo para agradecer, sino para mostrarles que luego de un análisis profundo de ese video no es uno objeto, sino que son dos objetos”, comienza relatando el famosos.

Una vez más, Escola muestra a detalle lo que grabó con el celular, mientras relata el momento en el que logra ver los dos "objetos extraños".

“Es tan rápido que uno no lo ve”, manifiesta Escola, quien después muestra el clip en cámara lenta para que sus seguidores puedan observar los objetos a los que él se refiere.

“Por encima del avión pasa algo (…) ¿Qué será? no sé”, indica.

El famoso dijo que ha recibido comentarios cuestionando su análisis en los que señalan que podría tratarse de moscas, chulos o drones, sin embargo, para Escola vuelan a “una velocidad impresionante”

Seguidores del maestro reaccionaron a su nuevo video, coincidiendo con Escola en que sí se trataría de algo “extraño”.

“🛸 lo creo totalmente 💯” - “Noooo, ni mosca, ni chulo, en el pleneta no estamos solos, no es de ahora... gracias por compartir señor Escola👏” - “ojalá los expertos se pronuncien y nos cuentes que te dicen 😊” - “Yo creo que no estamos solos,hay extraterrestres o como les quieran llamar! “, son algunos de los comentarios.