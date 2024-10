Viuda de Omar Geles dio a conocer qué pasará con la agrupación del artista, ¿se acabará?

Tras un poco más de cuatro meses tras la muerte de Omar Geles, el legado del cantante no se ha apagado, sin embargo, no se tenía presente qué iba a pasar con su agrupación y sus canciones, por lo cual su viuda reapareció en redes para dar estos detalles.

Al confesar que sabe que sus seguidores y los fanáticos del artista vallenato están interesados en saber de ella y escucharla a través de sus redes sociales, Maren García decidió subir un video para ponerlos al tanto de una importante decisión que tomó.

"Decidí aparecer porque es un día especial para mí", fue parte de lo que dijo la viuda de Omar Geles hacia la gente que ha estado pendiente de ella, pues recalcó que muchos han intentado saber cómo se ha encontrado a lo largo de estos cuatro meses tras el fallecimiento de su esposo.

Al hablar sobre cómo ha lidiado con el duelo, Maren García quedó con la voz entrecortada y se mostró afectada al recordar el tema: "no han sido días fáciles, han sido durísimos, pero también he sido muy fuerte. Dios ha formado mi carácter y me ha hecho fuerte. Gracias a mis hijos me levanto todos los días a guerreármela".

Asimismo, la mujer destacó la importancia que han tenido para ella ciertos libros, por lo cual aprovechó para mencionar algunos de ellos, los cuales tratan temas de religión y espiritualidad, destacando que la oración también ha sido fundamental en este proceso.

Tras esto, Maren optó por revelar que tomó la decisión de retomar con La gente de Omar Geles: "este es un motivo para mí de alegría porque no me lo esperaba. Trabajar en lo que él hacía, de verdad que llena mi corazón". A su vez, destacó que ya tuvieron su primera presentación tras el deceso del vallenato.

"Para mi esposito esto lo era todo, Omar era un verdadero apasionado por su música y yo no tengo ni idea, ha sido un reto para mí", recalcó, demostrando que su principal objetivo es mantener su legado vivo.

Al finalizar, Maren García no dejó de lado los agradecimientos a todos los fanáticos tanto de ella como del artista, ya que confiesa que por parte de ellos le han llegado muchísimos mensajes de cariño y con palabras que le llegan en el momento indicado.