Viral: mujer albañil muestra su dura jornada laboral y le responde a 'haters' machistas

Cada día que pasa se conocen más historias inspiradoras de mujeres que destacan en trabajos que históricamente son relacionados a los hombres porque se requieren de habilidades como la fuerza, trabajo en el quipo y liderazgo. Tal es el caso de Darcie Richard, una mujer inglesa que se ha convertido en todo un fenómeno viral porque comparte a través de sus redes sociales contenido asociado a su trabajo como ayudante de construcción y empodera a su género a conseguir sus sueños.

En los clips se le logra ver agregando cemento en las paredes de las edificaciones, poniéndose su indumentaria, cargando materiales pesados y hasta bailando junto a su grupo de trabajo. Pese a que la mayoría de internautas la felicitan por mostrar su cotidianidad y ser ejemplo para que otras empiecen a laborar en lo que verdaderamente les gusta sin importar las opiniones, otros aseguran que cumple con funciones poco femeninas.

“Bueno, esto tiene que ser lo menos atractivo que he visto hacer a una mujer hoy”, fue uno de los mensajes que le dejó un 'hater'. Ante este tipo de comentarios, Richard no se deja amedrentar, por el contrario, busca la forma de defenderse.

“¡Solo porque te sientas castrado, no me hace poco atractiva!”, respondió en su cuenta de Tik Tok. La joven ya tiene más de 240 mil seguidores y poco más de 7 millones de 'me gusta' en la plataforma.

De igual forma, se logran ver declaraciones de usuarios como: "amo tu casco rosado, representa a las mujeres", "el jefe es como 'en realidad no quiero ser famoso en Tik Tok'", "en realidad disfruté ver esto", "el tuyo es mi Tik Tok favorito", "eres demasiado fantástica", "te admiro demasiado", entre otros.