Viral: mandó a disecar a su perrita, pero no quedó satisfecha con el resultado

El amor por una mascota puede ser tan grande que logra sobrepasar muchos límites. Este es el caso de una joven en Tik Tok identificada bajo el nombre de Yaritza Rico, quien se volvió viral en las plataformas digitales luego de que diera a conocer la historia detrás de Chispita, una chihuahua que la acompañó durante largo tiempo y a quien decidió disecar tras su muerte.

Según informó en la red social, la perrita habría fallecido a causa de una fuerte caída desde un segundo piso. El cariño que le tenía al animal hizo que la mandara a disecar para tener un tierno recuerdo en su habitación; sin embargo, el resultado fue completamente diferente al que tenía en mente, pues no solo quedó con un aspecto escalofriante, sino que también empezó a desgastarse con el tiempo.

“Como ya llevamos mucho tiempo con ella, como que se está desgastando, por lo mismo no me gusta moverla, se le está cayendo el pelito”, aseguró la joven. En el video donde un seguidor le pide contar toda la historia, se ve a la amiga de cuatro patas lucir un falda morada con una blusa azul clara. También, una de las características que más llamó la atención de los usuarios, es el hecho de que lleva las uñas pintadas de rojo.

De inmediato, diferentes personas se han tomado los comentarios para mostrar su rechazo ante lo sucedido, pues consideran que no es la mejor forma de mantener intacta la memoria de un ser querido.

"¿Cómo se veía entes?", "¿no huele raro?", "también tengo a mi perrito disecado", "esto no es normal, para todo hay gente", "no, a mí me daría miedo", "sinceramente me negaría a que le hicieran eso a mi Drago, como si fuera un muñeco, rellenándolo", "no, re turbio", "no la dejas descansar", "eso está mal, no dejas descansar el alma de la perrita en paz", entre otros mensajes.

La publicación ya reúne más de 230 mil 'me gusta' y cerca de 5 mil comentarios en Tik Tok.

