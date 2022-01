Viral: joven dejó estudios en Harvard para regresar con su exnovia

Una persona enamorada es capaz de hacer muchas cosas, pero este caso puede superar los límites del amor. Así es como un joven mexicano vio la oportunidad perfecta para recuperar a su expareja, y automáticamente dejar de lado una de las mejores universidades del mundo, Harvard. La historia, compartida a través de TikTok , le está dando la vuelta a la web.

Como era de esperarse, el video del estudiante latino que regresó a su país de origen por amor recibió más de 11 mil comentarios, destacándose decenas de críticas y burlas por haber desperdiciado una oportunidad así.

Publicidad

Te puede interesar: Viral: Fanático del PSG estuvo en tienda del equipo y tuvo 92 segundos para coger lo que quisiera

“Cuando les dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba para regresar contigo a México”, es lo que el protagonista coloca en la descripción que hizo llenar su perfil personal con internautas curiosos por la situación, e igualmente, dejando su opinión al respecto:

Publicidad

"Muy listo para entrar a Harvard, pero no mucho para la vida", "ser inteligente en la escuela no es lo mismo que ser inteligente en la vida", "entonces no eras tan inteligente como pensabas”, “inteligencia académica: +100 Inteligencia emocional: -100000000000000000, Mark Zuckerberg la dejó por un negocio millonario. El creyó que lo suyo ni precio tenía ", le comentaron algunos usuarios.

Publicidad



Cabe resaltar que el hombre decidió subir el video como parte de una tendencia en la plataforma digital. Dicho reto consiste en que los tiktokers confiesan los sacrificios que han hecho por amor y que no fueron valorados por la otra parte, acompañados de la canción 'Favorite Crime' de Olivia Rodrigo.

Debido a la viralidad del contenido publicado, el chico decidió sacarle partido y respondió a algunos de los comentarios de sus seguidores con más videos que seguían contando su caso.

Publicidad

Para responder a un comentario que se burlaba del joven por abandonar Harvard, utilizó de fondo el tema 'It Must Be Nice'. Asimismo, los videos cuentan con más de 10 mil reacciones y de 5 millones de visualizaciones.

Publicidad



Después de que varios usuarios le comentaron que ganó el tren como el "más desafortunado", él contestó: "Y también ser su 'mejor amigo'". Por ahora, se desconoce si la historia es real, no obstante, si en verdad abandonó Harvard por amor, su decisión está dando frutos al convertirse en tendencia por diferentes espacios virtuales.