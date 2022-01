Bebé se volvió viral por reaccionar tiernamente a canción de Sebastián Yatra

El cantante colombiano Sebastián Yatra recientemente causó ternura entre sus más de 28 millones de seguidores, luego de que compartiera un video en el que se logra ver la reacción de un pequeño que deja de llorar únicamente cuando escucha su interpretación de la exitosa canción 'Taconces rojos', lo que ha generado múltiples comentarios por parte de sus fanáticos.

"A Luca no le gusta salir a pasear sin música", era uno de los mensajes que se encontraban en el clip, mientras la mujer que estaba grabando señaló que al bebé le encantaba dar paseos bajo unas estrictos gustos musicales. Allí se logra ver cuando el menor aparece llorando desconsoladamente, hasta que de un momento a otro se escucha el tema del paisa, por lo que mágicamente empieza a sonreír.

Con tan solo una horas de compartida, la publicación ya reúne más de 300 mil 'me gusta' y un sinnúmero de comentarios en donde los usuarios denominan los sucedido como el 'Efecto Yatra', que básicamente consiste en la felicidad que se produce al deleitarse con el talento del intérprete de 'Traicionera'.

"Si mi hijo no es así, no quiero nada", "el efecto Yatra funciona en todos", "ojalá todos los cantantes antes de hacer sus videos, pensaran en quienes lo van a ver, para que no hagan videos tan fuertes, así tendrían mas público de todas las edades", "Luca somos todos", "¿también es normal estar enamorada de vos?", "los papás van a terminar odiando esa canción", "el bebé me representa", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red social.

