Viral: hombre denunció que recibe amenazas de muerte por ser demasiado atractivo

A través de redes sociales, más específicamente de Facebook, se ha vuelto viral el caso de Elías de Souza, un habitante de argentina que denunció durante una transmisión en vivo para un medio de comunicación local que está siendo víctima de amenazas de muerte por exceso de belleza.

En la entrevista concedida para el 'Canal 5', el hombre de 30 años reveló que se encuentra residiendo en San Vicente, una de las ciudades de la provincia de Misiones, en donde además está operando aparentemente un grupo de mafiosos que contantemente lo persiguen.

Publicidad

Mira también: A los 52 años, vendedor ambulante cumplió el sueño de graduarse de la universidad

“Voy a trabajar y me atacan. Estoy en mi casa y también. Me atacan con violencia, discriminación por mi lengua. Yo no estuve preso, no maté a nadie, nunca he tenido un arma”, puntualizó en la plataforma.

De igual forma, agregó que ya ha intentado hacer la respectiva denuncia a través de las entidades competentes; sin embargo, ninguno se ha atrevido a realizar el procedimiento, por lo que considera que los están encubriendo para evitar cualquier tipo de problema.

Te puede interesar: ¡Perdió la materia! Universitario pagó para que le respondieran un parcial y se sacó cero

Publicidad

¿La razón de la persecución?

Según Souza, los motivos que incitan a estas personas a querer acabar con su vida radica en que tiene mucha suerte con las mujeres debido a su apariencia física, lo que ha despertado la envidia de más de uno de los hombres que viven en las zonas aledañas.

De inmediato, el periodista que se encontraba realizando la entrevista aseguró que le parecía algo "descabellado", a lo que el joven respondió que efectivamente la historia puede ser extraña, pero es un caso de la vida real. Luego del hecho, el comunicador posteó un video en el mismo canal pidiendo excusas, pues señaló que no tuvo tiempo de corroborar la información porque el evento se realizó en vivo y en directo.

Publicidad