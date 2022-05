Viral: Así fueron los momentos previos de las fotos más icónicas de la historia

Las fotografías permiten detener momentos en el tiempo y conservar recuerdos de forma tangible que transporten a cierta época o hecho específico. Desde que Joseph-Nicéphore Niépce tomó la primera fotografía de la historia en 1826, hay varias imágenes que han sido difíciles de olvidar por su contexto, emotividad o el hecho al que están conectadas.

En este caso, un usuario de Twitter decidió compartir un extenso hilo en su perfil de Twitter, que se volvió tendencia , donde expone momentos previos o posteriores de algunas de las fotos más memorables de la historia.

Publicidad

Pepo Rodríguez, cuyo usuario en la red social es @kurioso, logró que su trino alcanzara lo más de 78 mil likes y 24 mil retweets. Así inicia el curioso e interesante hilo con la legendaria y recordada banda The Beatles:

"Hay fotos icónicas que todo el mundo identifica, pero ¿Sabrías reconocer una foto famosa por lo sucedido justo antes? Acompáñame en este viaje de fotos desechadas, las cara b de ese ‘instante decisivo’"'.

Según Jiménez, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr tenían pensado ir al “Himalaya para(tomarse) las fotos”, pero los planes cambiaron “por problemas de agenda”. Ante esto, The Beatles decidieron realizarla mientras cruzaban una calle de Londres sin imaginar que se convertiría en unas de las imágenes más famosas en la historia.

Hay fotos icónicas que todo el mundo identifica, pero ¿Sabrías reconocer una foto famosa por lo sucedido justo antes?



Acompáñame en este viaje de fotos desechadas, las cara b de ese ‘instante decisivo’.



Tan solo un instante antes de varias fotografías icónicas #MisHistoriasTop pic.twitter.com/tFcahEDux3 — Pepo Jiménez (@kurioso) May 2, 2022

En su hilo no podía quedar atrás la foto del científico Albert Eisntein, donde tiene su lengua afuera en una aparente desaprobación a los fotógrafos que lo perseguían.

Publicidad

Para ese momento, Einstein salía de la fiesta de su 72 cumpleaños en el Princeton Club de NY. El fotógrafo Arthur Sasse se acercó al coche y en la foto previa, se le puede ver con un rostro cansado e indiferente.

Mira también: Intentó seguir una receta viral de Tik Tok y terminó en urgencias por una quemadura

Publicidad

Según se conoce, "A Albert le encantaba esa icónica instantánea y solía mandarla como tarjeta de presentación a sus colegas", cuenta Jiménez.

El científico acababa de salir de la fiesta de su 72 cumpleaños en el Princeton Club de NY.



Cansado y perseguido por los fotógrafos huyó junto a Frank Aydelotte, director del Instituto donde trabajaba y su mujer.



El fotógrafo Arthur Sasse se acercó al coche: ¿La última foto? pic.twitter.com/rs12DLp0ir — Pepo Jiménez (@kurioso) May 2, 2022

Otro de los apartados de su hilo que resultaron bastante interesantes para los internautas hace referencia a Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda del Tercer Reich en 1933, que celebraba su cargo en la reunión de la Sociedad de Naciones en Ginebra en septiembre de dicho año.

También te puede interesar: ¡La verdadera fuerza del amor! Pareja viral busca derribar los estereotipos de la discapacidad

Publicidad

Aunque se muestra muy contento en dicha instantánea, lo que muy pocos saben es que cuando el alemán se enteró de que el fotógrafo Alfred Eisenstaedt, tenía apellido judío le dedicó este histórico gesto: “Me miró con una expresión llena de odio. Pero no me marchité. Si tengo una cámara en la mano, no conozco el miedo”, contaría Alfred años después.

Este famélico señor que sonríe cándidamente al fotógrafo es uno de los hombres más temidos de la historia: Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich que celebraba su cargo en la reunión de la Sociedad de Naciones en Ginebra en septiembre de 1933, pero... pic.twitter.com/zEcerYUHsp — Pepo Jiménez (@kurioso) May 2, 2022

Publicidad