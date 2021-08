Viral: a mujer que sostenía romance con un chimpancé del zoológico se le prohíbe la entrada

La estrecha relación que forjó Adie Timmermans con el chimpancé Chita durante 4 años en el zoológico de Amberes, ha dividido opiniones en redes y en los especialistas, pues esta relación ha logrado que el animal de 38 años se vea afectado emocionalmente.

Aunque se aclara que no es un caso de zoofilia, donde se evidencian relaciones sexuales entre animales y humanos, los voceros del lugar aseguran que el cercano y constante trato mutuo le ha impedido a Chita interactuar con el resto de los chimpancés.

"Un animal demasiado centrado en las personas es menos respetado por sus compañeros. Queremos que Chita sea un chimpancé en la medida de lo posible", aseguraron desde el zoológico de Amberes al medio ATV.

Por su lado, Adie Timmermans no ha tomado bien la decisión, pues aseguró al mismo medio que tiene un romance con Chita y entre lágrimas lamenta que no lo pueda volver a ver: “amo a ese animal y él me ama a mí”.

La mujer no comprende el sentido de que ella deje de visitar al chimpancé, si otras personas que entren diariamente al lugar sí lo podrán hacer.

“No tengo nada más. ¿Por qué quieren quitarme esto? ¿Por qué yo?”, agregó.

Los especialistas del zoológico agregan que "cuando Chita está constantemente ocupado con los visitantes, los otros monos le ignoran y no le consideran parte del grupo, aunque sea importante. Entonces se queda solo fuera de las horas de visita".

Por lo anterior, la medida de alejarlo de la mujer es el primer paso para mejorar la relación de Chita con los de su especie.