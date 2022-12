El chimpancé de Michael Jackson arruinó su dueto con Freddie Mercury

El extravagante cantante Michael Jackson consiguió hacer que Freddie Mercury -líder del grupo Queen- abandonara enfurecido el estudio de grabación de Los Ángeles en el que ambos se encontraban ultimando su dueto 'There Must Be More To Life Than This' en 1984 por culpa de su insistencia en que su chimpancé Bubbles les acompañara en todo momento, lo que hizo que la canción quedara finalmente incompleta.

"Freddie se enfadó muchísimo porque Michael hizo que Bubbles se sentara entre los dos y entre grabación y grabación se giraba para preguntarle: '¿Crees que eso ha estado bien? ¿Deberíamos repetirlo otra vez?'. Después de unos cuantos días en ese plan, Freddie simplemente explotó porque no pensaba cantar con un mono sentado a su lado cada noche. Llamó a su mánager y le pidió que le sacase de ese 'zoo'. Después de eso voló de regreso a Londres, dejando el sencillo tras de sí sin terminar", revela el escritor David Wigg -amigo personal de Mercury- en su próximo libro.

La fallida colaboración de Jackson y Mercury ha visto la luz esta semana gracias a los componentes de Queen, Brian May y Roger Taylor, quienes se han encargado de completar el tema con la ayuda del productor William Orbit para incluirlo en su nuevo disco recopilatorio, 'Queen Forever'.

"Escuchar la voz de Michael fue perturbador. Era tan real y conmovedora que parecía que estaba en el estudio cantando en directo. Con la interpretación de Freddie en la mesa de mezclas, mi agradecimiento por este regalo ha alcanzado un nuevo nivel", aseguró Orbit en un comunicado público.

El tema 'There Must Be More To Life Than This' fue compuesto originalmente por Freddie Mercury en 1981, siendo incluido en su disco en solitario 'Mr. Bad Guy' (1985).

Por: BANG Showbiz