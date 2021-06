[Video] Hipopótamo persigue lancha con turistas y se vuelve viral

Innumerables son las experiencias que tienen las personas que deciden visitar lugares paradisíacos, ya que están constantemente en contacto con la naturaleza; no obstante, deben tener mucha precaución con los animales y respetar su hábitat, porque de no hacerlo la situación se puede salir un poco de control y quedar captada en un video viral .

Tal es el caso de un grupo de turistas que recorrían el Lago Victoria, ubicado en Kenia, que se toparon con una serie de hipopótamos que descansaban en la mitad del estanque.

Lejos de imaginarse que serían perseguidos, los visitantes se acercaron en lancha un par de metros lejos de los animales, cuando de pronto uno de los mamíferos se sumió en el agua y un par de segundos después apareció para ahuyentar a los extraños.

Fue el fotógrafo Dicken Muchena quien aprovechó el momento de adrenalina para dejarlo registrado en un video de 49 segundos. Afortunadamente, ninguna de las personas que iban a bordo de la lancha sufrieron algún tipo de daño; sin embargo, la grabación sí generó varias reacciones entre los internautas que se divirtieron y los que estaban en desacuerdo por irrumpir en su ecosistema.

"Inesperado; sin embargo, Hippo hizo bien en ahuyentarlos", " no sabía que los hipopótamos podían nadar tan bien y es una suerte que la gente eligiera una lancha rápida en lugar de una canoa o un bote de remos o estarían muertos ahora. ESO FUE ESPELUZNANTE ", "los hipopótamos querían jugar", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en YouTube .

Esta no sería la primera vez que Muchena se ve alcanzado por un animal salvaje, dado que en diciembre de 2020 fue correteado por una jirafa mientras conducía su vehículo. A pesar del susto que se llevó, no presentó ninguna lesión en su cuerpo. La publicación ya reúne más de 14 mil visualizaciones y varios 'me gusta'.