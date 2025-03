VIDEO: Diva Jessurum perdió un bebé mientras realizaba una entrevista, este fue el programa

Diva Jessurum ha trabajado por muchos años en los medios nacionales y es la mente maestra detrás de algunos de los programas más vistos del fin de semana en la parrilla de Caracol Televisión: Se Dice de Mí y Expediente Final, en ambos se habla de la vida de las celebridades colombianas e internacionales.

No obstante, las vivencias de la propia presentadora no se quedan en segundo plano, ya que no ha sido sencillo para ella obtener el éxito profesional , ha trabajado incansablemente para conseguir su lugar en la televisión colombiana y su salud también ha representado una batalla.

Vale la pena mencionar quela mujer fue diagnosticada en el 2021 con cáncer de seno y tuvo que pasar por varios tratamientos para superar la enfermedad, de la cual actualmente se encuentra en remisión, pero que inicialmente combatió en silencio.

Esta no es la única dificultad que ha enfrentado con el paso de los años y es que desistió de la idea de ser mamá después de perder a dos bebés, en varias entrevistas ha contado que ahora está dedicada a pasar tiempo con ella misma, ser libre y ya no piensa en la posibilidad de un pequeño en su vida.

Diva Jessurum habló de la pérdida de su bebé

Sobre su segunda pérdida, en medio de una entrevista en un medio de comunicación, Diva Jessurum contó cómo sucedió y reveló que se encontraba grabando uno de sus primeros programas de Se Dice de Mí, precisamente el que contaba la vida de Silvestre Dangond.

Ella descubrió que estaba en embarazo y continuó trabajando con normalidad, no quería hacer un trabajo de escritorio y por eso aún no le había contado a nadie que estaba en ese estado, adicionalmente, le acababan de aprobar la filmación de este show y no podía dejarlo pasar.

La periodista viajó a Medellín a hacer una serie de entrevistas y poco después fue a la Guajira “me metí en una zona destapada a entrevistar a su papá en unas cascadas y cuando llegué había perdido ya a mi bebé”, le dijo al mismo medio de comunicación.

Diva enfrentó una gran tristeza, ya que se sentía muy ilusionada y le había pedido mucho a Dios que le permitiera ser mamá, “estaba trabajando, fue algo que yo no busqué, se me presentó. Seamos claros el que está para nacer, está para nacer, no estaba y lo acepto”.

Finalmente, el programa fue emitido

