[Video] Britney Spears preocupa a sus seguidores por extrañas actitudes

Hace una década la "Princesa del pop", Britney Spears , se internó voluntariamente en una unidad psiquiátrica tras un fin de semana caótico que quedó grabado para la historia en el mundo de la música. Estos fueron días en los que la mujer se rapó la cabeza, se hizo un tatuaje y atacó a paparazzis con una sombrilla. En ese entonces la cantante solo tenía 25 años.

Ahora con 38 años, recién cumplidos el pasado lunes 2 de diciembre, la cantante nacida en Misisipi, Estados Unidos, ha dejado atrás esa vida de escándalos y altibajos que empañaron su trayectoria artística. Sin embargo, cierta preocupación ha vuelto a surgir entre sus seguidores al ver extraños comportamientos que comparte en sus redes sociales.

A pesar de encontrarse aparentemente estable, estar dedicada a hacer ejercicio y mostrar que tiene una relación sólida con Sam Asghari, iraní 13 años menor que ella; con sus recientes publicaciones en Instagram ha generado especulaciones sobre su estado de ánimo por extrañas actitudes.

En su último clip, Britney "baila" usando dos vestidos veraniegos distintos en el balcón de su mansión, pero, lo que llama la atención, es que según sus seguidores, son movimientos casi involuntarios y anormales; mientras corre, se acerca y aleja de la cámara, se pasa las manos por la cabeza y demás.

El mensaje que la estrella pop publicó junto al video fue:

"Usar un vestido de verano en diciembre. Bueno, hoy hacía mucho calor en mi casa."

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, quienes no solo se fijaron en su manera de modelar los vestidos, sino que también detallaron como su mirada se notaba perdida con aparente estado de tristeza, a pesar de que en reiteradas ocasiones sonríe. Además, algunos le sugirieron que no usara más maquillaje oscuro en sus ojos.

"Deberíamos estar preocupados o solidarios?", "Alguien tiene que ayudarla", "¿Soy el único que piensa que ella sería más bonita sin el delineador?", "Realmente quiero maquillarla", "Parece bipolar", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Estos son algunos de los videos que previamente ha compartido en los que asemeja las actitudes.

