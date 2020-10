Vicent, el misterioso gato que hace milagros y cumple tres deseos

Si las lámparas mágicas fueran vendidas en los portales de comercio online, seguramente serían muchas las personas que correrían a adquirir la suya, pues no estaría de más tener un genio que cumpla algunos de sus caprichos.

La historia de una habitante de Novosibirsk, Rusia, no trata precisamente de un genio con poderes, per sí de un animal con habilidades extraordinarias. Yelena es la dueña de Vicent, un particular gato de raza Scottish Fold. Lo que hace especial a este pequeño felino no es su belleza, sino su capacidad de hacer milagros.

Esta mujer no siempre tuvo conocimiento sobre las destrezas de su mascota, las descubrió de la forma menos esperada. Según su relato, todo comenzó cuando tiempo atrás necesitó un piso y por bromear le dijo a su gato “¡cumple mi deseo!”, pero no imaginó que al día siguiente su situación cambiaría por completo.

Después de hacer la petición, de una forma inexplicable el dinero llegó a las manos de Yelena, quien pudo comprar más de lo que necesitaba e incluso más adelante tuvo la oportunidad de adquirir un carro. Esta mujer cree que su gato heredó el don de su madre Octaviante Lolita, a quien califica como una “verdadera bruja, negra como el carbón”.

Aunque Vicent pareciera ser la mascota ideal, ha sido puesto en venta. Su dueña publicó la oferta en algunos portales de internet y pide a cambio de este mágico gato 10 millones de rublos, es decir, cerca de 128.000 dólares, pero eso no es todo, también ofrece la opción de pagar 25 dólares por mirarlo.

La razón por la que Yelena planea despedirse de su pequeño acompañante es muy simple. Vicent solo puede cumplir tres deseos y ella ya agotó sus oportunidades, así que ha decidido permitir que otra persona aproveche sus bondades.