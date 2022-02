Vaca en embarazo "agarró" a besos a un hombre que la salvó de ir al matadero

La conmovedora publicación de Isamel López Dobarganes se ha convertido en todo un fenómeno viral en las plataformas digitales. Se trata de la historia de una vaca en estado de embarazo que fue rescatada por el autor de post de ser llevada al matadero. Aunque inicialmente era esquiva por el maltrato del que fue víctima por un prolongado periodo de tiempo, con su nuevo cuidador llegó a mostrar su faceta más amorosa.

Según informó López, el día que la encontró, la estaban golpeando con un palo, por lo que decidió intervenir en compañía de la Fundación Santuario Gaia, que tiene como propósito rescatar y recuperar a los animales que han sido víctimas de explotación. Luego de darle los cuidados necesarios, llegó el momento del parto, en donde presentó algunos problemas de salud.

Desbordada en llanto porque "sabía que se iba a morir", la vaca empezó a besar a su héroe mientras le "entregaba a su hija" para que la cuidara tal cuál lo había hecho con ella. La publicación ya reúne casi 200 mil 'me gusta' y múltiples comentarios por parte de los internautas donde felicitan a López por el noble gesto que tiene con los animales.

"Cada vez que veo y leo esta historia no puedo parar de llorar", "hubiera sido tan feliz si hubiera sobrevivido, me da mucha pena que no puedo vivir una vida feliz con su niña en el santuario , pero ella ve a su Savi feliz con su papi", "es verlo de nuevo y llorar", "gracias por salvar la vida de su hija Ismael, eres un ángel en la tierra", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

