Joven que se había hecho viral por tutorial capilar fallido regresó después de 6 años

La joven procedente de Florida, EE.UU., a sus 13 años había sido tendencia en YouTube cuando en un video quiso mostrar la manera en la que ella se rizaba el cabello, tal muestra fue fallida debido a que perdió un mechón de pelo, desde entonces no se sabía nada de la protagonista del gracioso momento, sin embargo, reapareció en un comercial para una marca de tratamientos para el cabello.

El video ha sido todo un éxito, debido a que cuenta con más de 85.000 visitas y, según Tori, la campaña ha tenido una gran acogida gracias al haberse quemado el cabello en el 2013.

A su vez, en una entrevista para un portal de moda y estilo en ese país, comentó que, respecto a su mechón perdido, le tardó más de un año en recuperarlo, sin embargo, hubo mucha gente que le donó algo de dinero debido a ese episodio y que espera usar este para sus estudios universitarios.

Lockear comentó que en ocasiones regresa a leer los comentarios de personas que en su momento no vieron el video y responde a estos nuevos internautas que simplemente toman de forma graciosa el momento, “Tienes que reírte de ti mismo”, aseguró la joven que también mencionó que nunca subió un video de maquillaje, "Tenía un tutorial de maquillaje de cuando tenía 13 años que nunca terminé publicando. Me alegro de no haberlo hecho, porque es realmente malo".

La estadounidense, a quien también le gusta cantar, mencionó sus planes a futuro y uno de ellos es comenzar a mostrar sus videos de música en la popular plataforma de videos.

Su contenido, en donde realizó el tutorial de rizado, ya tiene más de 52 millones de visitas en la web y es probable que esos números suban debido a su regreso inesperado.

